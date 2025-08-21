شكرا لقرائتكم خبر بيع 3 صقور بـ111 ألف ريال في خامس ليالي المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقيمت مساء امس، الليلة الخامسة من المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025، الذي ينظّمه نادي الصقور السعودي في مقره بملهم (شمال مدينة الرياض)، بمشاركة مزارع إنتاج رائدة من المملكة ومختلف دول العالم، ويستمر حتى 25 أغسطس الجاري.

وشهدت الليلة الخامسة حضورًا لافتًا من الصقارين والزوار، وبيعت ثلاثة صقور بمبلغ إجمالي بلغ 111 ألف ريال.

وجاءت البداية مع الصقر الأول جير بيور من مزرعة "يو كي" الإنجليزية بمبلغ 25 ألف ريال، تلاه الصقر الثاني جير شاهين من مزرعة "بي إف 3 فالكونز" الألمانية بـ 36 ألف ريال، فيما اختتمت الليلة بالصقر مثلوث جير من مزرعة "يو كي" الإنجليزية الذي بيع بـ50 ألف ريال، ليصبح الأعلى سعرًا في الليلة.

ويُعد المزاد وجهة موثوقة تجمع نخبة الصقور في مزادات تنافسية مباشرة وسريعة، بحضور الصقارين والمنتجين وعشاق الصقور من داخل المملكة وخارجها، مع نقل فعالياته عبر القنوات التلفزيونية والبث المباشر على منصات التواصل الاجتماعي.

ويسهم المزاد في تحقيق رؤية نادي الصقور السعودي للريادة في تطوير أساليب تربية الصقور وإنتاجها ورعايتها، لما يمثله من دعم ثقافي واقتصادي، إلى جانب كونه منصة لتعزيز الوعي البيئي وصون الموروث العريق.