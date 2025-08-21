تابع الان خبر الرئيس السيسي يتوجه اليوم إلى السعودية تلبية لدعوة الأمير محمد بن سلمان حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - يتوجّه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى المملكة العربية السعودية تلبية لدعوة من شقيقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة ورئيس مجلس الوزراء.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة السيد الرئيس تأتي في إطار العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين مصر والمملكة العربية السعودية، وتجسيدًا لحرص القيادتين على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، إلى جانب التنسيق والتشاور المستمر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن المباحثات بين السيد الرئيس وسمو ولي العهد، والمقرر عقدها بمدينة نيوم، سوف تتناول سبل دعم وتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية، كما سيبحث الزعيمان مستجدات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها تطورات الحرب في قطاع غزة، إلى جانب الملفات المتعلقة بلبنان وسوريا والسودان وليبيا واليمن، فضلاً عن أمن البحر الأحمر.