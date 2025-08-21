شكرا لقرائتكم خبر «البيئة» تدشن 91 منفذا حديثا لرواد الأعمال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت وزارة البيئة والمياه والزراعة منفذا حديثا لعرض وتسويق المنتجات الزراعية في الرياض، ضمن مشروع تقديم خدمات نقاط البيع لتوطين مهنة الزراعة في المملكة، حيث تم تدشين 91 منفذا وتسليمها لرواد الأعمال في جميع مناطق المملكة منذ بداية المشروع.

وأوضحت الوزارة أن المشروع يعكس التوجه الاستراتيجي للمملكة في تحقيق التنمية المستدامة في مجال التسويق الزراعي، من خلال تقديم الممكنات اللازمة لرواد الأعمال والشباب، وتأسيس المعارض ونقاط البيع الحديثة، وربط المنتجات الزراعية بالمتاجر الالكترونية، مشيرة إلى أن المشروع يستهدف تدشين 150 منفذا في أسواق النفع العام وخارجها بمختلف المناطق في مجالات بيع الخضار والفواكه، والمنتجات الحيوانية والزراعية، والعسل، والورد، والقهوة.

وأفادت الوزارة بأن نسبة المستفيدين من المشروع توزعت بين 80% للذكور و20% للإناث، مما يعكس نجاح المشروع في توفير بيئة عمل آمنة وداعمة لتكون أكثر جاذبية للمرأة، موضحة أن رحلة المستفيد من المشروع تبدأ بخطوات ميسرة تشمل؛ استخراج سجل تجاري، والترشح واجتياز المعايير، واختيار الموقع المناسب لمتجر بيع المنتجات الزراعية، وتجهيز نقاط البيع وتسليمها لرواد الأعمال لبدء النشاط.

ويأتي مشروع تقديم خدمات نقاط البيع للمنتجات الزراعية، ضمن توجه الوزارة الاستراتيجي لتوطين مهنة الزراعة، من خلال تأهيل القدرات الوطنية في مجال تسويق المنتجات الزراعية، وتقديم الممكنات المشجعة لرواد الأعمال للدخول إلى سوق العمل، والإسهام في استدامة القطاع الزراعي، وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية، وفقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.