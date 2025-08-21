شكرا لقرائتكم خبر «وقاء» تؤكد التزامها بالوقاية والمكافحة للحفاظ على الصحة العامة والصحة الحيوانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعد يوم 20 أغسطس من كل عام، يوما عالميا للبعوض، والذي يشكل مناسبة مهمة للتوعية بالمخاطر الصحية لنواقل الأمراض وفي مقدمتها البعوض، كما يعد هذا اليوم فرصة لتعزيز الوعي حول أهمية مكافحة نواقل الأمراض وتوحيد الجهود العالمية للحد من انتشارها، حفاظا على الصحة العامة.

ويعمل المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها «وقاء» على تنفيذ برامج توعوية وأنشطة تثقيفية تركز على مكافحة نواقل الأمراض وهي كائنات حية تتبع مفصليات الأرجل مثل: (البعوض، والذباب، والقراد، والبراغيث) التي تلعب دورا رئيسيا في نقل مسببات الأمراض ومنها: (الطفيليات، والفيروسات، والبكتيريا) من الحيوانات أو الأشخاص المصابين، وتعد الحشرات من أبرز أسباب انتشار الأمراض الحيوانية الوبائية.

كما يعمل المركز على رفع مستوى الوعي لدى المجتمع حول طرق الحد من تكاثر نواقل الأمراض وتعزيز الاعتراف بالجهود المبذولة لمكافحة هذه الأمراض، والعمل وفق خطط تنفيذية وتشغيلية للسيطرة على نواقل الأمراض، وتطوير نماذج العمل التشغيلية لتنفيذ أساليب حديثة بتقنيات ناجحة ومطبقة للإسهام في السيطرة عليها، باستخدام التقصي عن طريق المصائد الذكية، حيث تستخدم هذه المصائد تقنيات متطورة لرصد الكثافة الحشرية وتحليل بياناتها، واستخدام طائرات الدرون في مكافحة نواقل الأمراض وهو أسلوب حديث يساعد في رش المبيدات المخصصة والآمنة بدقة وسرعة عالية، تتيح هذه الطائرات الوصول إلى مناطق يصعب الوصول إليها، مما يسهم في الحد من انتشار الحشرات التي تنقل الأمراض وحماية صحة المجتمع. وتتنوع أنواع نواقل الأمراض التي تم رصدها خلال الاستكشاف، حيث شملت: البعوض، ذباب الخيل، الهاموش وذباب الرمل، مما يعكس أهمية تعزيز أنشطة المكافحة الشاملة والمبنية على بيانات دقيقة.

ويؤكد «وقاء» على استمراره في تكثيف أنشطته في الاستكشاف والرصد الحشري، والعمل مع شركائه في الجهات الحكومية والمجتمع المحلي للحد من انتشار الأمراض المنقولة بالنواقل ورفع جاهزية الاستجابة والوقاية في جميع مناطق المملكة.

وتسهم هذه الجهود في تعزيز الأمن الصحي وتقليل المخاطر المرتبطة بنواقل الأمراض، مما يعكس التزام المملكة بتحقيق صحة أفضل لجميع المواطنين.