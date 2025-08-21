شكرا لقرائتكم خبر «المجالس التراثية».. حكاية ملتقى السياح في الجبيل الصناعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشكل «المجالس التراثية» في مدينة الجبيل الصناعية حراكا اجتماعيا وثقافيا تجذب فيه هواة وعشاق التراث العريق، وتعد مقصدا للوفود السياحية، إذ تشهد هذه المجالس المصممة على الطراز القديم العديد من الأنشطة والفعاليات، مقدمة مفهوما جديدا للسياحة التراثية في المدينة.

وتوفر هذه المجالس تجارب سياحية فريدة بفضل محاكاتها للتراث الخليجي الأصيل، إلى جانب احتضانها للقاءات ثقافية متنوعة، مما يجذب الزوار من داخل الجبيل وخارجها، كما تضيف هذه المجالس مسارا سياحيا واعدا إلى المدينة يتمثل في السياحة التراثية، لما تتمتع به من قيمة ثقافية وسياحية، خاصة مع ما تشهده من تطور مستمر ودعم متنامٍ.

وتتباين المجالس التراثية في تخصصاتها وتنوعها، ومن أبرزها «مجلس الشريف التراثي»، الذي يحتضن العديد من اللقاءات الثقافية ويستقطب أهالي الجبيل وزوارها، إضافة إلى «مجلس البويت التراثي» الذي يحتفظ بنحو 3500 من الدلال مختلفة الأحجام والمسميات، إذ يعود تاريخ بعضها إلى 200 عام، إضافة إلى العديد من القطع والمقتنيات الأثرية الأخرى.

وتكمن أهمية هذه المجالس التراثية في كونها وسيلة للحفاظ على الموروث الثقافي ونقله إلى الأجيال الجديدة وللزوار من كل مكان، وتتيح فرصة التعرف على عادات الضيافة السعودية، مثل تقديم القهوة السعودية والتمر، وطريقة استقبال الضيوف والاحتفاء بهم.