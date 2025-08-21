بورنموث يتعاقد مع المغربي عدلي قادما من ليفركوزن

الرياص - اسماء السيد - لندن : التحق المهاجم الدولي المغربي أمين عدلي بنادي بورنموث قادما من باير ليفركوزن الألماني بعقد مدته خمسة أعوام، وفقا لما أعلنه الخميس صاحب المركز السادس عشر في ترتيب الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

ووفقا للتقارير، دفع بورنموث 33.80 مليون دولار لقاء الحصول على خدمات عدلي الذي كان يرتبط بعقد مع فريقه السابق حتى العام 2028.

وقال البرتغالي تياغو بينتو رئيس عمليات كرة القدم في بورنموث في بيان "إنه لاعب لعب على أعلى مستوى، وطموحاته تتوافق تماما مع طموحاتنا".

من ناحيته، علّق عدلي بالقول "كنت أفكر في خطوتي التالية، وشعرت أن بورنموث هو المكان المثالي بالنسبة إلي".

وتابع "الناس من حولي يمنحونني الكثير من الثقة هنا، وأنا معجب جدا بالمرافق".

وأكمل "الموجودون في النادي هم أشخاص مليئون بالمحبة، لذا أنا سعيد جدا وفخور باللعب لبورنموث وآمل تحقيق إنجازات جيدة".

وبدأ عدلي المولود في فرنسا والبالغ 25 عاما، مسيرته مع تولوز في 2019، قبل انتقاله إلى ليفركوزن في 2021 حيث شارك في 143 مباراة سجّل خلالها 23 هدفا وقدّم 25 تمريرة حاسمة، كما أحرز معه ثنائية تاريخية في موسم 2023 2024 تحت قيادة المدرب الإسباني شابي ألونسو.

وانضم عدلي إلى قائمة المغادرين ليفركوزن ممن كانوا جزءا من ذلك الموسم التاريخي الذي انهاه من دون خسارة إن كان في الدوري أو الكأس، فإضافة إلى ألونسو الذي التحق رفقة الجهاز الفني كاملا بريال مدريد الإسباني، غادر فلوريان فيرتس والهولندي جيريمي فريمبونغ والسويسري غرانيت تشاكا وجوناثان تاه وحارس المرمى الفنلندي لوكاش هراديتسكي.