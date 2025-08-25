آخرهم بهاء الخطيب.. موت شباب النجوم والمشاهير ظاهرة عام 2025

بهاء الخطيب .. يموت بعمر 41 عامًا أثناء مباراة كرة قدم

تيمور تيمور .. يضحى بحياته في عز شبابه من أجل نجله

View this post on Instagram A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)

سامح عبد العزيز.. رحل بدون وداع عن عمر 49 عامًا

https://www.instagram.com/p/C4KjeAsoetY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C4KjeAsoetY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C4KjeAsoetY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

محمد عواد .. لحق بصديقه بعمر الـ 38 عامًا

أحمد عامر .. أزمة قلبية حادة تودي بحياته بعمر 42 عامًا

كوثر بودراجة .. تغلب عليها السرطان بعمر الـ 37 عامًا

https://www.instagram.com/p/DE26kGOI2kO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DE26kGOI2kO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DE26kGOI2kO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

محمد الجزار .. وعكة صحية أودت بحياته

https://www.instagram.com/p/DJooNQ1IisA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJooNQ1IisA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJooNQ1IisA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

صبحي عطري .. يرحل بطريقة مفاجئة بعمر 48 عامًا

https://www.instagram.com/p/DGShVhnsgNT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGShVhnsgNT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGShVhnsgNT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

المرض يُغيب رناد ثلجي بعمر الـ 36 عامًا

https://www.instagram.com/p/DEPtTyHsPpY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DEPtTyHsPpY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DEPtTyHsPpY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

إيناس النجار .. ورحيل مفاجئ عن عمر الـ 47

https://www.instagram.com/p/CFKcACWjW_i/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CFKcACWjW_i/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CFKcACWjW_i/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

إنجي مراد.. تنبأت برحيلها قبل وفاتها بعمر الـ 33 عامًا

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 أغسطس 2025 01:00 صباحاً - غيّب الموت عن عالمنا الفنان المصري الشاب، وذلك مساء أمس السبت الموافق 23 أغسطس، عن عمرٍ ناهز 41 عامًا، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة خلال مشاركته في مباراة كرة قدم، ما أدخل عددًا كبيرًا من أصدقائه في حالة صدمة.ولم تكن هذه الحالة الأولى التي تهزّ الوسط الفني هذا العام، حيث رحل عن عالمنا منذ بداية عام 2025، عدد من شباب النجوم والمشاهير، والذي كان رحيلهم المفاجئ بمثابة صدمة تخيم على الوسط الفني؛ والذي اعتبرها البعض "ظاهرة" هذا العام؛ وسوف نستعرض في هذا التقرير أبرز الشباب من النجوم والمشاهير الذين رحلوا عن عالمنا منذ بداية العام.البداية مع الصدمة التي أصابت الوسط الفني مساء أمس السبت الموافق 23 أغسطس بعد علمه برحيل الفنان الشاب؛ والذي كشف الفنان حسام داغر عن سبب وفاته؛ موضحًا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة خلال مشاركته في مباراة كرة قدم مع أصدقائه، حيث أعرب عن صدمته بقوله: "يعني إيه وقع وهو بيلعب كورة.. مات!.. أنا عقلي هيجراله حاجة.. الثبات والصبر والعقل من عندك يارب".وأعرب حسام داغر، عن حزنه الشديد إثر رحيل صديقه بشكلٍ مفاجئ، كاشفًا عن كواليس المكالمة الأخيرة معه، قائلًا عبر حسابه على الـ"فيسبوك": "ده لسه متكلمين إنك تيجي تقعد معايا كام يوم في إسكندريه وقلت لك هتحب قعدة بلكونتي علي البحر علطول، ورجعت أقولك خلينا في الشتا هيبقى أحلي الجو دلوقتي صيف وحر.. خلاص لا بقى فيه شتا ولا صيف ولا حاجة.. الناس بتمشي فجأة إزاي كده.. لا حول ولا قوة إلا بالله.. دموعي منشفتش من يوم تيمور، وقلبي لسه موجوع.. تقوم تمشي فجأة".وتابع: "بهاء الجميل المحترم الطيب أعرفه من وهو في مسرح الجامعة، وقبل المعهد وبرضه كبر قدامي وكان ناجح في كل حاجة، حتي مجاله وشغله الأساسي جنب التمثيل.. لو أعرف أنك هتمشي فجأة كنت قابلتك ومفضلناش نأجلها.. ليه يا ربي الطيبين المحترمين بيمشوا فجأة.. لا حول ولا قوة إلا بالله.. الصبر من عندك يا رب".لم ينتهى الوسط الفني من أحزانه، بعد أن خيمت حالة من الحزن عليه بعد وفاة مدير التصوير، عن عمرٍ ناهز 44 عاماً، غرقاً في أحد شواطئ الساحل الشمالي، خلال عملية إنقاذه لابنه، حيث نجح في انتشال طفله من الغرق، بينما لم يتمكن هو من الخروج إلى الشاطئ بسلام؛ ليرحل في ريعان شبابه، تاركاً خلفه إرثاً فنياً مميزاً بعد رحلة إبداعية قصيرة، فضلاً عن صدمة سيطرت على زملائه ومحبيه بالوسط الفني.وقد أُقيمت صلاة الجنازة على مدير التصوير، عقب صلاة ظهر الأحد الماضي الذي وافق 17 من أغسطس، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، بحضور عدد من نجوم الفن الذين حرصوا على توديعه إلى مثواه الأخير، كان من بينهم: باسم سمرة، أحمد الشامي، ريهام عبد الغفور، أحمد داود، حمزة العيلي، محمد الشرنوبي، تارا عماد، بالإضافة إلى المخرج كريم الشناوي، السيناريست مريم نعوم، المخرج يسري نصر الله، والفنان مصطفى عماد وغيرهم من نجوم، بجانب الأهل والأصدقاء، وقد تم دفن الجثمان بمقابر العائلة بالقاهرة الجديدة.وأُقيم العزاء في مسجد الحامدية الشاذلية عقب صلاة المغرب من نفس اليوم، وحضره كلا من، ياسر جلال، عمرو يوسف، ريهام عبد الغفور، تارا عماد، مريم نعوم، محمد رياض، دينا فؤاد، منة فضالي، مريم نعوم، هنادي مهنا، أحمد خالد صالح.تعرفوا على بعد رحيله الصادم.. من هو مدير التصوير تيمور تيمور؟كما استيقظ الوسط الفني مع خبر مؤسف وصدمة مفجعة؛ بعد إعلان وفاة المخرج سامح عبد العزيز فجر يوم الخميس 10 يوليو عن عمر يناهز 49 عامًا، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، حيث كانقد نُقل إلى أحد مستشفيات 6 أكتوبر بعد شعوره بآلام حادة في الظهر، وتبين إصابته بعدوى فيروسية في الدم، تسببت في ارتفاع شديد بنسبة السكر، ما استدعى دخوله العناية المركزة، حيث ظل تحت الملاحظة الدقيقة حتى وافته المنية.وبوفاته يمكن القول أن السينما والدراما المصرية فقدت واحدًا من أبرز المُخرجين الذين نجحوا خلال السنوات الماضية في ترك بصمة خاصة من خلال أفلامه الواقعية المعاصرة، والمسلسلات التي حققت نجاحًا لافتًا واستطاعت دخول كل بيت بالوطن العربي، وتعاون من خلالها مع عدد كبير من النجوم وحققت نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور.كما فُجع الوسط الفني والجمهور بخبر وفاة المطرب الشعبييوم 10 يوليو الماضي، عن عمر ناهز 38 عامًا، إثر إصابته بـ أزمة قلبية مفاجئة، وعبَّر عدد كبير من زملائه عن صدمتهم وحزنهم الشديد، خاصة أنه لم يكن يعاني من أية مشكلات صحية معلنة، وظهر مؤخرًا في عدد من المناسبات الفنية والاجتماعية.وكان آخر ظهور لمحمد عواد كان خلال الأيام الماضية في عزاء المطرب الشعبي، وظهر وهو في حالة صحية جيدة دون أن يعاني من أي مشاكل صحية أو يبدو عليه علامات المرض.كما غيّب الموت عن عالمنا، المطرب الشعبي، في 3 يوليو الماضي عن عمرًا ناهز 42 عامًا، إثر إصابته بأزمة قلبية حادة، الأمر الذي تسبب في صدمة بالغة بين أصدقاءه وجمهوره، إثر الرحيل المفاجئ، بالتزامن مع توهجه الفني.وقد شهدت الساعات الأخيرة في حياة المطرب أحمد عامر الإصابة بأزمة صحية مفاجأة، وتقرر نقله إلى إحدى المستشفيات، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة هناك، الأمر الذي سبب صدمة لفرقته الغنائية وكل محبيه، ومن المُقرر تشييع الجثمان عقب صلاة الظهر من أحد مساجد محافظة الغربية.أطلعوا على سامح عبد العزيز الصاحب الجدع ومنقذ المواقف.. قدم محمد سعد بشكل مختلف وأنقذ هنيدي ودينا الشربينيورحلت عن عالمنا إيضًا الإعلامية والممثلة المغربيةيونيو الماضي عن عمرٍ ناهز 37 عاماً، وذلك بعد معاناة وصراع طويل مع مرض السرطان خلال السنوات الأخيرة، وقد سيطرت حالة من الحزن على أصدقائها والمقربين منها في الوسط الإعلامي والفني، وحرص العديد منهم على نعيها من خلال رسائل مؤثرة تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.كما عاش الوسط الفني السوداني حالة من الحزن الصدمة، وذلك بعد رحيل الفنان الشابمايو الماضي عن عمر ناهز 39 عامًا، الذي توفي بشكلٍ مفاجئ في مقر إقامته بمدينة القضارف شرق السودان.وكشفت مصادر مقربة من محمد الجزار أن رحيله كان مفاجأة غير متوقعة، خاصةً وأنه تعرض لوعكة صحية قبل أيام قليلة من وفاته، لكن القدر لم يمهله الوقت لتلقي العلاج المناسب لحالته الصحية.وغيّب الموت عن عالمنا المذيع السوري صبحي عطري عن عمر ناهز الـ 48 عامًا، في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء 23 أبريل ، بشكلٍ مفاجئ، إثر ما كشفه برنامج "ET بالعربي"، الأمر الذي شكل صدمة كبيرة لجمهوره في الوطن العربي، لاسيما وأنه كان حاضرًا في مختلف المحافل الفنية.ونعى فريق عمل برنامج ET بالعربي الإعلامي الراحل بكلمات مؤثرة، إذ قال: " في خبر حزين وقاسٍ على فريق ET بالعربي ومجموعة كاريزما للإعلام، ننعي ببالغ الحزن والأسى زميلنا العزيز صبحي عطري. نتقدّم من أهله وأصدقائه بأحر التعازي القلبية، رحم الله صبحي وألهمنا جميعًا الصبر والسلوان".وقدّم صبحي عطري، عشرات المناسبات الفنية وحفلات الجوائز، لعل أبرزها حفل توزيع جوي أوردز، وحظى بردود فعل واسعة، كان آخرها النسخة الماضية التي أقيمت في مدينة الرياض يناير الماضي.يمكنك قراءة أيضًا شقيق صبحي عطري يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة في حياتهكما غيب الموت الفنانة الأردنيةيوم الثلاثاء 8 إبريل، وذلك بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 36 عامًا، وحرص نقيب الفنانين الأردنيين، المخرج محمد يوسف العبادي، وأعضاء مجلس النقابة والهيئة العامة، على نعي الراحلة وتقديم التعازي لأسرتها.كما عاش الوسط الفني حالة من الحزن العارمة على رحيل الفنانة التونسيةوالتي وفاتها المنية في القاهرة يوم الاثنين 31 مارس 2025، عن عمر ناهز 47 عامًا بعد مرورها بوعكة صحية في الفترة الأخيرة ، بسبب إصابتها بتسمم في الدم نتيجةً لانفجار المرارة.وكانت آخر أعمالها الدرامية مشاركتها في مسلسل "الحلانجي"، الذي عرض في رمضان 2025، وشاركها البطولة محمد رجب، آيتن عامر، عبير صبري، محمد لطفي، ومحمود قابيل، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج معتز حسام.ورحلت عن عالمنا الفنانة السورية وملكة جمال آسياعن عمر ناهز 33 عامًا في فبراير الماضي، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، وتسبب هذا الخبر في حالة من الحزن بين جمهورها ومحبيها حينها، خاصة إنها كانت على تواصل دائم مع جمهورها وكانت تكشف تطورات وضعها الصحي.اللافت للانتباه أن إنجي مراد قبل وفاتها بأيام تنبأت برحيلها وكتبت منشورًا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" : قالت فيه "أنا عم احتضر سامحوني".يمكنكم متابعة ديون طلعت زكريا تكشف معدن النجوم.. ما علاقة أحمد فهمي؟لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».