اليابان | أغسطس الحارق: موجة حر غير مسبوقة تضرب اليابان

بيئة 25/08/2025

حطّم صيف 2025 رقماً قياسياً جديداً في اليابان، حيث سجّلت مدينة إيسيساكي في غونما في 5 أغسطس/ آب درجة حرارة بلغت 41.8 مئوية، معلنة بذلك عن أعلى حرارة تُسجل في تاريخ البلاد. هذا الصيف الحار يذكّر اليابانيين بتحديات موجات الحر المتزايدة وأهمية الاستعداد لها.

سجلت اليابان أعلى درجة حرارة على الإطلاق بـ 41.8 درجة مئوية في إيسساكي، غونما، في 5 أغسطس/ آب 2025. قبل صيف 2025، كانت أعلى درجة حرارة مشتركة في البلاد هي 41.1 درجة مئوية في كوماغايا، سايتاما، في يوليو/ تموز 2018، وهاماماتسو، شيزوؤكا، في أغسطس/ آب 2020.

كان أول تسجيل لدرجة حرارة تتجاوز 40 درجة مئوية في يوليو/ تموز 1927، عندما ارتفعت درجة الحرارة إلى 40.2 درجة مئوية في أواجيما، إهيمي. في يوليو/ تموز 1933، بلغت 40.8 درجة مئوية في ياماغاتا، والذي يُعتقد أنه ناتج عن رياح فوهن الدافئة والجافة النازلة من الجبال. ظلت أعلى درجة حرارة في اليابان دون تغيير لأكثر من 70 عامًا حتى 16 أغسطس/ آب 2007، عندما وصلت إلى رقم قياسي جديد بـ 40.9 درجة مئوية في كل من تاجيمي، غيفو، وكوماغايا.

كان صيف 2025 حارًا بشكل غير عادي في شمال اليابان، حيث ارتفعت درجة الحرارة بانتظام فوق 35 درجة مئوية؛ في 24 يوليو/ تموز، بلغت 39.0 درجة مئوية حتى في جزيرة هوكايدو، الجزيرة الرئيسية الأكثر شمالًا في اليابان، في كيتامي.

أعلى درجات الحرارة المسجلة في اليابان

41.8°

إيسساكي، غونما (5 أغسطس/ آب 2025)

41.4°

شيزوكا، شيزوؤكا (6 أغسطس/ آب 2025)

هاتوياما، سايتاما (5 أغسطس/ آب 2025)

41.2°

كيريو، غونما (5 أغسطس/ آب 2025)

تانبا، هيوغو (30 يوليو/ تموز 2025)

41.1°

هاماماتسو، شيزوكا (17 أغسطس/ آب 2020)

كوماغايا، سايتاما (23 يوليو/ آب 2018)

41.0°

مايباشي، غونما (5 أغسطس/ آب 2025)

سانو، توتشيغي (29 يوليو/ تموز 2024)

مينو، غيفو (8 أغسطس/ آب 2018)

غيرو، غيفو (6 أغسطس/ آب 2018)

شيمانتو، كوتشي (12 أغسطس/ آب 2013)

40.9°

هاماماتسو، شيزوؤكا (16 أغسطس/ آب 2020)

تاجيمي، غيفو (16 أغسطس/ آب 2007)

كوماغايا، سايتاما (16 أغسطس/ آب 2007)

40.8°

تايناي، نييغاتا (23 أغسطس/ آب 2018)

أومه، طوكيو (23 يوليو/ تموز 2018)

تاجيمي، غيفو (17 أغسطس/ 2007)

ياماغاتا، ياماغاتا (25 يوليو/ تموز 1933)

40.7°

كوماغايا، سايتاما (5 أغسطس/ آب 2025)

تاجيمي، غيفو (23 يوليو/ تموز 2018)

تاجيمي، غيفو (18 يوليو/ تموز 2018)

كوفو، ياماناشي (10 أغسطس/ آب 2013)

شيمانتو، كوتشي (10 أغسطس/ آب 2013)

40.6°

كوغا، إيباراكي (5 أغسطس/ آب 2025)

فوكوتشيياما، كيوتو (30 يوليو/ تموز 2025)

ناغاوكا، نييغاتا (15 أغسطس/ آب 2019)

مينو، غيفو (18 يوليو/ تموز 2018)

كوفو، ياماناشي (11 أغسطس/ آب 2013)

كاتسوراغي، واكاياما (8 أغسطس/ آب 1994)

تنريو، شيزوكا (4 أغسطس/ آب 1994)

40.5°

كيريو، غونما (11 أغسطس/ آب 2020)

إيسساكي، غونما (11 أغسطس/ آب 2020)

غيرو، غيفو (8 أغسطس/ آب 2018)

كوشو، ياماناشي (10 أغسطس/ آب 2013)

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com استنادًا إلى بيانات من وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

مصادر البيانات

(النص الاصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: شباب يتناولون المشروبات خارج محطة كايبارا في تانبا، محافظة هيوغو، حيث تم تسجيل درجة حرارة قياسية في اليابان بـ 41.2 درجة مئوية في 30 يوليو/ تموز 2025. © جيجي برس)