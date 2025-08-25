اليابان | أنبان... الخبز الياباني الذي جمع بين الشرق والغرب!

لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة

سياحة وسفر

المطبخ الياباني 25/08/2025

في عام 1874، شهدت طوكيو ميلاد أنبان، هذه الحلوى التي سرعان ما نالت إعجاب الناس بفضل مزيجها المبتكر من النكهات اليابانية التقليدية واللمسات الغربية. أصبح أنبان رمزًا لتقاطع الثقافات في عالم الحلويات، حيث يجمع بين الأصالة والحداثة في كل قضمة.

اختراع ساموراي سابق

تُعد وجبة أنبان الخفيفة اليابانية الشهيرة، المكونة من لفافة خبز محشوة بمعجون الفاصوليا الحمراء الحلوة (أن)، رمزًا للابتكار الثقافي في عصر ميجي، حيث اندمجت التأثيرات الغربية مع التقاليد اليابانية. كلمة ”بان“، التي تعني ”خبز“ باليابانية، تُبرز هذا التزاوج، حيث يُغطى الخبز عادةً ببذور السمسم لإضافة نكهة وقوام مميزين.

اخترع أنبان في عام 1874 على يد كيمورا ياسوبي، وهو ساموراي سابق تحول إلى خباز في طوكيو بعد إصلاحات ميجي التي أنهت نظام الساموراي. استلهم ياسوبي، مؤسس مخبز كيمورايا في حي جينزا، فكرته من حلوى مانجو اليابانية التقليدية، لكنه دمجها مع الخبز، وهو منتج غربي كان لا يزال جديدًا في اليابان آنذاك. بفضل هذا الابتكار، أصبح أنبان رمزًا للاندماج الثقافي، حيث جمع بين نكهة معجون الفاصوليا المحلية المألوفة وقوام الخبز الناعم المستوحى من الغرب. يواصل مخبز كيمورايا، الذي لا يزال قائمًا في جينزا حتى اليوم، تقديم أنبان كجزء من إرثه التاريخي.

في أبريل/ نيسان 1875، حظي أنبان بتأييد إمبراطوري عندما قدمه كيمورايا إلى الإمبراطور ميجي خلال نزهة لمشاهدة أزهار الكرز، وهي مناسبة تقليدية في الثقافة اليابانية. هذا الحدث عزز مكانة أنبان كوجبة خفيفة وطنية، حيث أسهم في ترسيخ شعبيتها بين اليابانيين كرمز للحداثة والتقاليد في آن واحد.

ارتبط أنبان في العصر الحديث بشخصية أنبانمان، بطل الأطفال الخيالي الذي أبدعه تاكاشي ياناسي عام 1973. تتمحور قصة أنبانمان حول بطل برأس مصنوع من أنبان، يُصنعه الخباز جامو أوجيسان (العم جام)، ويُعرف بكرمه حيث يتبرع بأجزاء من رأسه لإطعام الجائعين، ليحصل بعدها على رأس جديد. هذه الشخصية، التي أصبحت رمزًا ثقافيًا محبوبًا في اليابان، عززت من شهرة أنبان، حيث تُباع منتجات مستوحاة من أنبانمان، مثل الألعاب والوجبات الخفيفة، في جميع أنحاء البلاد

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، صورة العنوان من © بيكستا)