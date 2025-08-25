5 وجبات خفيفة صحية لطفلك ومتى يمكن تقديمها له؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 أغسطس 2025 08:04 صباحاً - عندما يبلغ طفلك ستة أشهر، يمكنه البدء بتجربة أول أطعمة صلبة كإضافة لحليب الأم أو الأطعمة التكميلية بالإضافة إلى الأطعمة التكميلية الرئيسية، على الجانب الآخر يجب عدم نسيان تقديم الوجبات الخفيفة لطفلك لأنها تساعده في تلبية احتياجاته الغذائية. فإذا كنتِ غير متأكدة من نوع الوجبات الخفيفة المُناسبة لطفلك، فإليكِ وفقاً لموقع "raisingchildren"بعض الأفكار التي يمكن تجربتها.

متى يمكن للأطفال البدء بتناول الوجبات الخفيفة؟

العمر المثالي لتقديم الوجبات الخفيفة لطفلك بدءاً من عمر 6 أشهر-الصورة من موقع AdobeStock

تعد الوجبات الخفيفة هي الأطعمة التي يتم تقديمها للطفل بين أوقات الوجبات الرئيسية وذلك ثلاث مرات يومياً في الصباح وبعد الظهر والمساء

ومن ناحية أخرى، هناك أيضاً أطفال يرغبون في تناول الوجبات الخفيفة مرة واحدة فقط في اليوم أو في بعض الأحيان لا يرغبون في تناولها على الإطلاق، لذلك لا يمكن أن يكون تكرار وكمية الوجبات الخفيفة لكل طفل هو نفسه.

على الجانب الآخر يعد العمر المثالي لتقديم الوجبات الخفيفة لطفلك منذ أن يتعلم لأول مرة تناول الأطعمة الصلبة أي بدءاً من عمر 6 أشهر، أيضاً يمكن تقديم الوجبات الخفيفة للأطفال على شكل حليب الثدي وإذا لم تعد الرضاعة الطبيعية ممكنة للطفل، فما زال من الممكن إرضاعه الحليب الصناعي.

خيارات الوجبات الخفيفة للأطفال

تتوفر مجموعة متنوعة من الوجبات الخفيفة الصحية والمشبعة والتي يُمكن الاستمتاع بها بين الوجبات الرئيسية.

الفواكه خيار صحي

تعد الفاكهة خياراً صحياً ومناسباً كوجبة خفيفة للأطفال، ويمكنك تجربة الدراجون فروت (فاكهة التنين) أو الموز، أو البابايا، أو الأفوكادو، أو المانجو وذلك لأن هذه الفاكهة لها ملمس ناعم وطري، لذلك فهي سهلة المضغ مع الأسنان اللبنية التي لا تزال في طور النمو.

على الجانب الآخر إذا كان عمر طفلك لا يزال 6-8 أشهر، فمن الأفضل أن تقومي بخلط الفاكهة أولاً حتى تحصلي على هريس ناعم وفي المقابل، إذا كان عمر طفلك 9 أشهر أو أكثر، فلا بأس من إعطائه فاكهة طازجة مقطعة إلى قطع صغيرة حتى يتمكن من تعلم حملها بنفسه.

البسكويت وجبة خفيفة

تعتبر البسكويتات المخصصة للأطفال و التي تباع في الأسواق مناسبة أيضاً لإعطائها لطفلك كوجبة خفيفة أثناء انتظار موعد الوجبة التالية.

اختاري بسكويتاً طرياً غنياً بالكربوهيدرات والدهون والبروتينات والمعادن والفيتامينات لطفلك. تأكدي أيضاً من أن حجم البسكويت صغير بما يكفي ليتمكن طفلك من حمله من حين لآخر، يُنصح بتجربة صنع البسكويت في المنزل. يمكنكِ تحضير الشوفان الجاف، والفواكه، والدقيق، وقليل من الزيت النباتي.

بعد ذلك قومي بخلط جميع المكونات في عجينة واحدة وتشكيلها حسب الرغبة ووضعها على صينية خبز غير لاصقة.

إذا لم يتمكن طفلك من تناول البسكويت كاملاً بعد امزجي البسكويت مع القليل من الماء أو الحليب حتى يصبح قوامه ناعماً يشبه العصيدة، أما بالنسبة للأطفال الصغار الذين يجيدون بالفعل المضغ، فمن الجيد تقديم البسكويت كاملاً.

يرجى ملاحظة أن البسكويت يجب أن يكون صغير الحجم وله ملمس ناعم قليلاً.

البيض المسلوق

إن أحد الخيارات التي يمكنك تقديمها لطفلك هي البيض-الصورة من موقع AdobeStock

إذا كنت تريدين تقديم وجبة خفيفة سريعة وسهلة، فإن أحد الخيارات التي يمكنك تقديمها لطفلك هي البيض، ويمكن سلق البيض كوجبة خفيفة يمكن تناولها معك ومع عائلتك عند السفر خارج المنزل ولكن تذكري، لا تنسي تقشير القشرة وتقطيع البيضة إلى قطع صغيرة حتى يتمكن الطفل من تناولها بسهولة.

الزبادي وجبة تكميلية

يُعد زبادي الأطفال خياراً صحياً آخر كوجبة خفيفة تكميلية. فبالإضافة إلى محتواه العالي من البروتين، فهو غني بالكالسيوم، وهو مفيد لنمو عظام طفلك.

في الواقع، يحتوي الزبادي أيضاً على بكتيريا حية مفيدة لدعم عمل الجهاز الهضمي وفي المقابل، يُنصح بتوخي الحذر عند اختيار الزبادي لطفلك. يُفضل اختيار الزبادي العادي أو غير المُنكّه، والذي لا يحتوي على الكثير من السكر، يمكنك إضافة شرائح الفاكهة وبضعة ملاعق من العسل لتعزيز نكهة الزبادي.

البطاطس وتزويد طفلك بالطاقة

البطاطس غذاء أساسي غني بالكربوهيدرات لتزويد الجسم بالطاقة، يمكنك عمل بطاطس مهروسة للأطفال بعمر 6-8 أشهر الذين لا يزالون بحاجة إلى تناول الطعام المهروس وفي الوقت نفسه، عندما يكبر طفلك بعمر 9 أشهر أو أكثر يمكنك تحضير البطاطس المقلية في منزلك على شكل قطع صغيرة بحجم اليد وسهلة الإمساك بها.

خيار آخر هو صنع وجبات خفيفة على شكل كعك البطاطس بمزيج من الجزر والدجاج، وإذا كنت تريدين شيئاً أسهل، يمكنك أيضاً طهي البطاطس على البخار والتي تم تقطيعها إلى قطع صغيرة مسبقاً حتى يكون لها ملمس يسهل على الأطفال قضمه.

بالإضافة إلى ذلك، لا بأس من إضافة السكر أو الملح المخصصة للأطفال إلى أطباق البطاطس التي تحضرينها.

طرق طهي الوجبات الخفيفة

تماماً كما هو الحال مع قوام الطعام الرئيسي، يجب أيضاً تعديل قوام الوجبات الخفيفة للأطفال وطريقة طهيها بما يتناسب مع أعمارهم الحالية.