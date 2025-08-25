صيحات جمالية تألقت بها النجمات العرب في مهرجان فينيسيا على مدار سنوات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 أغسطس 2025 11:05 صباحاً - تواصل النجمات العرب خطف الأنظار عاماً بعد عام على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا، حيث نجحن في منافسة النجمات العالميات بأرقى الإطلالات الجمالية التي تجمع بين الأصالة والعصرية. من المكياج الناعم والطبيعي المشرق، إلى المكياج السموكي والدرامتيكي، وتسريحات الشعر العصرية أو الكلاسيكية سواء المرفوعة أو المنسدلة، برز جمال عربي متجدّد أثبت مكانته بقوة على خارطة الموضة والجمال العالمية. وعلى مدار سنوات، تحوّلت إطلالات النجمات ومدونات الموضة العربيات في مهرجان فينيسيا السينمائي إلى مصدر إلهام لعاشقات الجمال والموضة، الباحثات عن أساليب جديدة في المكياج العصري، وتسريحات الشعر الأنيقة، وصيحات الجمال الراقية.

تابعي مع "الخليج 365" وتعرفي إلى صيحات جمالية تألقت بها النجمات ومدونات الموضة العربيات في مهرجان فينيسيا على مدار سنوات، وكن محط الأنظار، واستوحي منها لإطلالتك بأسلوب يواكب أحدث اتجاهات الجمال.

ريا أبي راشد بمكياج وردي وتسريحة شعر ويفي

ريا أبي راشد من افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي 2024-تصوير يوسف بوهوش خاص لـ "الخليج 365"

سحرت ريا أبي راشد الأنظار على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي 2024 Venice Film Festival بدورته الـ81، بإطلالة آسرة، حيث وتألقت بفستان باللون الوردي، ونسَّقت معه مكياج عيون ناعماً ارتكز على تطبيق ظلال عيون بتدرجات الوردي النيود على كامل الجفون الثابتة، وحددت عينيها بخط من الأيلاينر الأسود الرفيع على طول منبت الرموش العلوية، إلى جانب تكثيف رموشها. ولإضفاء لمسات مشرقة إلى مكياجها، فيما زينت شفاهها بأحمر شفاه باللون الأحمر الفوشيا، ما أبرز جمال ملامح وجهها بلسمات أنثوية راقية. وأنهت إطلالتها بتسريحة شعر ويفي، بتموجات عريضة، منسدلة على الأكتاف بحرية.

ميساء مغربي بمكياج سموكي مع تسريحة ويفي نصف مرفوعة

ميساء مغربي- تصوير يوسف بوهوش خاص لـ 'الخليج 365'

الممثلة والمذيعة ميساء مغربي، تألقت بإطلالة أنثوية خلابة على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا السينمائي 2024، حيث اختارت مكياج عيون سموكي باللونين الرمادي والأسود، بلمسات لامعة فوق الجفن العلوي، مع الرموش المستعارة البارزة جداً، وأحمر الشفاه الأومبريه باللون البني الغامق والفاتح بمنتصف الشفاه، أما مكياج البشرة فأتى بتغطية كاملة بنغمات متوهجة ومشرقة. واختارت تسريحة الشعر الويفي نصف المرفوع بالفرق النصفي مع خصلات الشعر المنسدلة على جانبي الوجه.

سمية رضا بأيلاينر مسحوب وتسريحة مبللة

النجمة السعودية سمية رضا تصوير - يوسف بوهوش - خاص لـ 'الخليج 365'

من جهتها تألقت النجمة الحسناء السعودية سمية رضا، في مهرجان فينيسيا السينمائي بدورته الـ 80، بإطلالة أنيقة تنبض أنوثة، واختارت فستاناً بلون النيود، واعتمدت مكياجاً يبرز جمال سحنتها ويسلط الضوء على عينينها من خلال تحديدها بخط أيلاينير على طول خط الرموش العلوية وابتداءً من زاوية العين الداخلية، ومسحوباً نحو زاوية العين الخارجية، وخط أيلاينر آخر على طول خط الجفون السفلية وسحبه ليشكل مع الخط الأول زاوية محددة. جنباً إلى جنب مع أحمر الشفاه البرتقالي. وزينت شعرها الأسود الطويل، بتسريحة شعر مبللة.

زينب العلوان بمكياج دخاني بتسريحة شعر نصف مرفوعة

زينب العلوان - تصوير يوسف بوهوش خاص لـ 'الخليج 365'

في إطلالة أنيقة وراقية، سحرت خبيرة التجميل والمؤثرة زينب العلوان عدسات الكاميرا على السجادة الحمراء في مهرجان فينيسيا السينمائي 2024، إذ أطلت بفستان ملكي، ونسقت معه بمكياج عيون دخاني بتدرجات ظلال عيون باللونين الوردي والبني، ما عزز من جمال إطلالتها، وتكثيف رموشها بالماسكرا. وأضاءت وجنيتها بالهايلايتر المضيء إلى جانب أحمر الخدود الودري، وأحمر الشفاه باللون الوردي اللامع، فبدت كالأميرات في هذه الحدث الكبير. واعتمدت تسريحة شعر مموجة نصف مرفوعة، مع رفع الغرة الأمامية إلى الخلف، وإسدال خصلات شعرها الأسود الطويل المموجة على الأكتاف.

هند صبري بمكياج ناعم مشرق وتسريحة كلاسيكية

بإطلالة ناعمة، تألقت النجمة هند صبري، سجادة مهرجان فينيسيا 2019 بمكياج سموكي ناعم ارتكز على تظليل الجفون العلوية بتدرجات ظلال ترابية، بأسلوب ناعم وبسيط، إلى جانب تكثيف الرموش بضربات خفيفة من الماسكرا. أما مكياج البشرة فبدا طبيعيًا، مع إبراز عظمتي وجنتيها ببلاشر باللون الوردي، وأحمر الشفاه الغلوس، واختارت مع إطلالتها تسريحة شعر كلاسيكية منسدلة على الأكتاف، مع اعتماد الفرق النصفي للغرة. فبدت غاية في النعومة والأناقة.

نادين لبكي بمكياج سموكي قوي وتسريحة مرفوعة

ضمن فعاليات الدورة الـ71 من مهرجان فينيسيا السينمائي 2014، خطفت المخرجة والممثلة اللبنانية نادين لبكي الأنظار بأسلوب جمالي راقٍ يوازن بين الجرأة والأناقة. فقد اعتمدت مكياج سموكي درامي بالأسود المكثّف يحيط بالعينين بأسلوب دخاني برز سحر نظراتها ويمنحها جاذبية لافتة على السجادة الحمراء، فيما تزيّنت بشفاه طبيعية ناعمة لتترك مساحة كاملة لبروز العيون. أما شعرها، فاختارت له تسريحة مرفوعة بنعومة مع خصل منسدلة بإطار الوجه، عكست لمسة رومانسية أنثوية تتناغم مع فستانها الأسود المزيّن بطبعات الورود.

فاطمة البنوي بمكياج وردي مشرق وتسريحة شعر قصير ويفي

الممثلة فاطمة البنوي خطفت بدورها الأنظار على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا 2023، إذ تألقت بمكياج ناعم مشرق بدرجات الوردي الخافت للعيون والبشرة والشفاه، الى جانب طبقات كثيفة من الماسكرا، فبدت ملامحها منحوتة بشكل طبيعي. كذلك، اعتمدت في إطلالتها تسريحة الشعر القصير الويفي بالفرق الجانبي والغرة المسحوبة خلف الأذن، والنتيجة إطلالة جمالية راقية وأنيقة من دون تكلف.

درة زروق بمكياج سموكي قوي وتسريحة الكعكة العالية المصقولة

وفي العام نفسه، حضرت الممثلة درة زروق على هامش فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي بدورته الـ79، وأسرت القلوب بإطلالتها الجمالية المفعمة بالأنوثة، التي اختارت فيما مكياج سموكي قوياً بدرجات داكنة مع الأيلاينر الأسود العريض المسحوب الى خارج العين، ما زاد من عمق النظرات، الى جانب أحمر الشفاه الأحمر الغامق بلمعة جذابة جعلت الشفاه أكثر امتلاء. كذلك، تألقت بتسريحة الكعكة العالية المصقولة بالفرق الجانبي، ما أبرز ملامحها ومكياجها في الوقت نفسه.