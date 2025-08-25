زعيم كوريا الشمالية يحضر اختبار صاروخين «جديدين» للدفاع الجوي

أجرت كوريا الشمالية اختبارا لصاروخين «جديدين» للدفاع الجوي أشرف على إطلاقهما الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية، وذلك عقب اتهام بيونغ يانغ لسيول بإثارة الاضطرابات على الحدود بينهما.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأن الاختبار الذي جرى السبت أظهر أن المنظومتين الصاروخيتين تتمتعان «بقدرة قتالية فائقة».

ولم يحدد تقرير الوكالة موقع إطلاق الصاروخين أو يورد تفاصيل عنهما سوى أن طريقة تشغيلهما «تعتمد على تقنية فريدة ومتميزة».

وأشارت وكالة الأنباء المركزية إلى أن عملية الإطلاق «أثبت بشكل خاص أن الخصائص التكنولوجية لنوعين من المقذوفات مناسبة للغاية لتدمير أهداف جوية مختلفة».

وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أعلن أن قواته أطلقت الثلاثاء رصاصات تحذيرية باتجاه عدد من الجنود الكوريين الشماليين الذين عبروا لفترة وجيزة الحدود العسكرية التي تفصل بين البلدين.

من جهته، وصف الجنرال الكوري الشمالي كو جونغ تشول الحادث بأنه «استفزاز عسكري متعمد»، بحسب وكالة الأنباء المركزية، محذرا من أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الوضع لمرحلة «لا يمكن السيطرة عليها».

وتعهد الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ الجمعة الماضي ببناء «الثقة» مع كوريا الشمالية وإعادة العمل بـ «اتفاقية عسكرية» تحد من التوترات الحدودية بين البلدين، رغم إبداء بيونغ يانغ عدم رغبتها في تحسين العلاقات مع سيول.

الأنباء الكويتية