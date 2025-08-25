الأورومتوسطي: إسرائيل تدمر مربعات سكنية بغزة ضمن هجوم لمحو المدينة

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، إن الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات نسف وتدمير واسعة للمربعات السكنية جنوبي وشرقي وشمالي مدينة غزة ، ضمن هجوم متزامن "يزحف بالتدمير الشامل والمحو المنهجي" كجزء من خطة تل أبيب لاحتلال المدينة.

وأضاف المرصد (مقره جنيف) في بيان أن "إسرائيل تنفذ خطة غير مشروعة لتدمير مدينة غزة وفرض هيمنتها العسكرية غير القانونية عليها"، موضحاً أن العمليات الجارية تمثل "مرحلة جديدة من جريمة الإبادة الجماعية" ضد الفلسطينيين.

وأشار إلى أنّ "أكثر من مليون إنسان يعيشون اليوم محاصرين في أقل من 30 بالمئة من مساحة المدينة، ومهددين جميعا بالتهجير القسري نحو جنوب القطاع ضمن هذه الخطة الرامية إلى محو غزة وإخضاعها للتدمير المنهجي والسيطرة العسكرية الكاملة".

وذكر المرصد أن فريقه الميداني وثق فجر الأحد تفجير الجيش الإسرائيلي روبوتا مفخخا في حي الصفطاوي شمال مدينة غزة، عقب توغل قوة عسكرية تضم آليات وجرافة نحو منطقة أبو شرخ، حيث تم وضع الروبوت وتفجيره عن بُعد ما أدى إلى دمار واسع.

وفي 8 أغسطس/ آب الجاري، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة اقترحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، لاحتلال تدريجي لقطاع غزة، حيث اعتمدت بأغلبية الأصوات ما وصفتها بـ"المبادئ الخمسة لإنهاء الحرب"، وهي "نزع سلاح حركة حماس ، وإعادة جميع الأسرى (الأحياء والأموات)، ونزع السلاح من القطاع، والسيطرة الأمنية عليه، وإقامة إدارة مدنية بديلة بعيدا عن حماس والسلطة الفلسطينية".

المصدر : وكالات