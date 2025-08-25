بطولة إيطاليا: بولونيا يخسر مهاجمه الجديد إيموبيلي لثمانية أسابيع

الرياص - اسماء السيد - روما : تعرض بولونيا لصفعة في مستهل الموسم الجديد من الدوري الإيطالي لكرة القدم، بخسارته جهود مهاجمه الجديد المخضرم تشيرو إيموبيلي لثمانية أسابيع بسبب إصابة تعرض لها في الفخذ، وذلك وفق ما أعلن النادي الإثنين.

وتعرض إيموبيلي للإصابة بعد نصف ساعة على انطلاق المباراة التي خسرها بولونيا أمام روما 0 1 السبت في المرحلة الأولى من الدوري المحلي.

وقال بولونيا في بيان إن الإصابة في الفخذ الأيمن ستبعد ابن الـ35 عاما عن الملاعب "قرابة ثمانية أسابيع".

وعاد إيموبيلي إلى الدوري الإيطالي هذا الصيف بعد موسم في تركيا دافع خلاله عن ألوان بشكتاش.

وخلال مغامرته التركية الموسم الماضي، سجل 15 هدفا في 31 مباراة خاضها مع بشكتاش، قبل أن يفسخ عقده الذي كان ممتدا حتى حزيران/يونيو 2026 مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وبعدما بدأ مشواره الاحترافي في يوفنتوس، تنقل إيموبيلي بين جنوى وتورينو وبوروسيا دورتموند الألماني (2014 2015) وإشبيلية الإسباني (2015 2016)، قبل أن يحلّ في لاتسيو حيث تألق بين 2016 و2024، مسجلا 207 أهداف في 340 مباراة خاضها في جميع المسابقات مع نادي العاصمة.

وخلال موسم 2019 2020، عادل إيموبيلي الرقم القياسي لعدد الأهداف خلال موسم واحد في الدوري الإيطالي والمسجل باسم الأرجنتيني غونسالو هيغواين بعدما أنهاه بـ36 هدفا.

لكن في موسمه الأخير مع لاتسيو، فقد إيموبيلي مكانه في التشكيلة الأساسية وتحول إلى منبوذ من قبل المشجعين حتى وصل الأمر إلى تهديد زوجته وأطفاله.

وكان إيموبيلي، المتوج بجائزة هداف الدوري الإيطالي أربع مرات، جزءا من منتخب إيطاليا الفائز بكأس أوروبا صيف 2021، وسجل 17 هدفا في 57 مباراة مع المنتخب الوطني.