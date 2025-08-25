خريطة الأمطار الغزيرة في السعودية اليوم الإثنين.. الأرصاد يحذر ويطلب البقاء في المنازل

توقع مركز الأرصاد في السعودية استمرار التقلبات الجوية على مختلف مناطق المملكة اليوم الإثنين، حيث تشير الخرائط الجوية بأن بعض المناطق سوف تشهد هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة برياح شديدة السرعة وصواعق رعدية وتساقط البرد وجريان السيول، كما توقع المركز أن تشهد بعض المناطق ارتفاع في درجات الحرارة وعواصف غبارية ورملية، بالإضافة إلى ارتفاع الأمواج واحتمال تكون الأعاصير القمعية نستيبغ حسب ما أوضحته الجهات المختصة في إعلانها الرسمي.

خريطة الأمطار الغزيرة اليوم الإثنين في السعودية.. الأرصاد يحذر ويطلب البقاء في المنازل

توقع مركز الأرصاد في السعودية في تقرير حالة الطقس المتوقعة على مناطق المملكة اليوم الإثنين 25 أغسطس، استمرار هطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، كما توقع هطول أمطار متوسطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ونجران، بالإضافة إلى وجود فرص تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

الأرصاد يوجه الأحمر لمنطقة جازان

وجه مركز الأرصاد في السعودية الإنذار الأحمر لمنطقة جازان جنوب المملكة، حيث توقع هطول امطار غزيرة اليوم الإثنين 25 أغسطس، وأوضح أن الأمطار المتوقعة سوف تؤثر على محافظات الدرب، وبيش، وفرسان، وجازان.

وأضاف ان الحالة الجوية المتوقعة على أجزاء من منطقة جازان سوف تكون تمتد حتى الساعة 23:00 مساء اليوم، وسوف تكون مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد وجريان السيول وارتفاع الأمواج، بالإضافة إلى الصواعق الرعدية واحتمال تكون الأعاصير القمعية.

أمطار متوسطة

توقع مركز الأرصاد إن تشهد بعض المناطق السعودية اليوم الإثنين هطول أمطار متوسطة الشدة تستمر حتى ساعات المساء، وسوف تكون مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، وأوضح أن المناطق التي من المتوقع أن تتأثر بالأمطار المتوسطة اليوم الإثنين هي كالآتي:

- منطقة عسير، وتشمل محافظات: (البرك، والقحمة).

- منطقة نجران، وتشمل محافظات: (شرورة ).

- المنطقة الشرقية، وتشمل محافظات: (العبيلة، وذعبلوتن، العديد).

- منطقة الرياض، وتشمل محافظات: (الأفلاج، وادي الدواسر، السليل).

درجات الحرارة المتوقعة في السعودية اليوم الإثنين 25 أغسطس

قال تقرير الحالة الجوية الصادر عن المركز الوطني للأرصاد في السعودية، أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين في مناطق المملكة، هي كالآتي:

- مكة المكرمة: درجة الحرارة الكبرى 39°، والصغرى 30°.

- جدة: درجة الحرارة الكبرى 38°، والصغرى 31°.

- الدمام: درجة الحرارة الكبرى 46°، والصغرى 31°.

- تبوك: درجة الحرارة الكبرى 39°، والصغرى 25°.

- حائل: درجة الحرارة الكبرى 40°، والصغرى 24°.

- عرعر: درجة الحرارة الكبرى 42°، والصغرى 27°.

- جازان: درجة الحرارة الكبرى 34°، والصغرى 28°.

- المدينة المنورة: درجة الحرارة الكبرى 42°، والصغرى 32°.

- الرياض: درجة الحرارة الكبرى 43°، والصغرى 27°.

- أبها: درجة الحرارة الكبرى 24°، والصغرى 14°.

- بريدة: درجة الحرارة الكبرى 44°، والصغرى 26°.

- الباحة: درجة الحرارة الكبرى 23°، والصغرى 15°.

- سكاكا: درجة الحرارة الكبرى 41°، والصغرى 25°.

- نجران: درجة الحرارة الكبرى 33°، والصغرى 22°.

درجات الحرارة على مصايف المملكة اليوم الإثنين:

- الطائف: 20 درجة مئوية.

- الطائف (الهدا): 17 درجة مئوية.

- الطائف (الشفا): 16 درجة مئوية.

- أبها: 14 درجة مئوية.

- الباحة: 15 درجة مئوية.

ارشادات الوقاية من العواصف الغبارية والرميلة

وجه المركز الإقليمي للعواصف الغبارية والرميلة مجموعة من النصائح للوقاية من العواصف الغبارية والرميلة، وهي كالآتي:

- متابعة حالة الطقس الصادرة عن الجهات المسؤولة عن التحذيرات والانذار المبكر بالعوامل الجوية واتباع توجيهات الجهات المختصة.

- إحكام إغلاق الأبواب والنوافذ، واستخدام حواجز لعزل الفراغات لمنع دخول الغبار.

- تنظيف المنازل من آثار الغبار، خاصة غرف النوم والأغطية والفراش.

- على الفئات الأكثر عرضة للخطر عدم الخروج من المنزل، مثل كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة والنساء الحوامل، والأطفال، ومن أجريت لهم عمليات جراحية بالأنف والعين.

- في حال الخروج من المنزل أثناء العاصفة الغبارية والرميلة يجب لبس الكمامة الطبية، أو استخدام مناديل مبللة لتغطية الأنف والفم، كما يجب إغلاق نوافذ المركبة أثناء القيادة وضبط التكييف على وضعية تدوير الهواء.

- شدد المركز على ضرورة بقاء مرضى الربو في المنزل أثناء العاصفة الغبارية والرميلة، وعدم الخروج إلا للضرورة مع الالتزام بالتعليمات الطبية، كما أكد على الحرص على حمل البخاخ الوقائي واستخدامه بانتظام حسب وصف الطبيب، كما شدد على ضرورة الاتصال بوزارة الصحة على 937 عند وجود حالة ربو شديدة، وذلك من أجل الحصول على الاستشارة الطبية.