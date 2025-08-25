انت الان تتابع خبر فاجن يودع العراق.. واشنطن تعلن تعيين "جوش هاريس" قائماً بالأعمال لدى بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت السفارة في منشور على منصة "أكس"، "نُعرب عن امتناننا لــ القائم بالأعمال فاجن على قيادته الراسخة في عموم العراق، وعلى جهوده في تعزيز الروابط وخلق الفرص للاستثمار الأميركي".وأضافت "مع استعداد القائم بالأعمال فاجن لمغادرة العراق، نتطلع إلى الترحيب بالقائم بالأعمال الجديد، جوش هاريس، الأسبوع المقبل لمواصلة هذا العمل المهم".

و"جوش هاريس" شغل مناصب عديدة، أبرزها مدير السياسات للمبعوث الرئاسي الخاص للتحالف الدولي، وإدارة شؤون العراق في مجلس الأمن القومي الأمريكي.

