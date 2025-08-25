إعصار "كاجيكي" يضرب سواحل فيتنام

ابوظبي - سيف اليزيد - ضرب إعصار "كاجيكي" فيتنام، اليوم الاثنين، مما عرّض المناطق الساحلية في الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا لرياح قوية وأمطار غزيرة، فيما وصف بأنه أكثر عواصف العام عنفاً حتى الآن، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

ونقلت الوكالة عن مسؤولين قولهم لوسائل إعلام، إن إعصار كاجيكي اجتاح المنطقة ما بين بحر الصين الجنوبي إلى محافظتي نغي آن وها تينه في فترة ما بعد الظهر، برياح بلغت سرعتها 133 كيلومتراً في الساعة.

ودعت السلطات نحو 300 ألف من سكان المناطق الساحلية إلى الانتقال إلى مناطق أكثر أماناً.

وأكد خبراء الأرصاد الجوية أن الإعصار حافظ على قوته لنحو 20 ساعة.

واتخذت المقاطعات الساحلية المركزية على وجه خاص، مثل ثانه هوا ودا نانج، إجراءات طارئة وألغت جميع حركات الشحن مسبقاً.

كما أغلقت مطارات عدة في المنطقة، وألغيت عشرات الرحلات الجوية.

وبقي أكثر من 16.500 جندي وأكثر من مئة ألف عامل إغاثة على أهبة الاستعداد للمشاركة في عمليات الإنقاذ.

وكان إعصار كاجيكي في بدايته منخفضاً استوائياً ضعيفاً في 22 أغسطس، ولكنه تحول إلى عاصفة قوية في أقل من يومين، مثلما حدث مع الإعصار "ياجي" العام الماضي، والذي كان بين العواصف الأسرع شدة في المنطقة، متسبباً في مقتل نحو 300 شخص، وخسائر قُدّرت بـ 3.3 مليار دولار، بحسب وسائل الإعلام الرسمية.

كما تسبب كاجيكي في أضرار بالصين، حيث ضربت الرياح العاتية والأمطار الغزيرة جزيرة هاينان وموانئ إقليم قوانجدونج القريبة، أمس الأحد.

وقالت وكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية إنه تم إجلاء حوالي 20 ألف شخص من المناطق التي يحتمل أن تكون خطرة قبل العاصفة.

وكانت جزيرة هاينان قد شعرت بالفعل بآثار الإعصار الأخير.

ووفقاً للأرقام الرسمية، تأثر أكثر من مئة ألف شخص، ولكن لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات حتى الآن.

وتأثرت أيضاً حركة الشحن العابرة للمضيق بين مدينة هايكو الساحلية في شمال هاينان والبر الرئيسي للصين.

وبحسب التلفزيون الرسمي، اصطفت نحو خمسة آلاف شاحنة انتظاراً للعبور.

وفي هذه الأثناء، تستعد تايلاند أيضاً لاستقبال العاصفة، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية من هطول أمطار غزيرة في 35 مقاطعة في أنحاء متفرقة من البلاد.

كما تستعد العاصمة بانكوك لمواجهة فيضانات محتملة.