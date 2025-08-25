الأردن: نحمل إسرائيل مسؤولية اعتداء مستوطنين على مساعداتنا لغزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - حملت الحكومة الأردنية، اليوم الإثنين، تل أبيب مسؤولية اعتداء مستوطنين إسرائيليين على شاحنات مساعدات أرسلتها المملكة إلى قطاع غزة المحاصر.

وقال متحدث الحكومة محمد المومني لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، إن "عدداً من المستوطنين حاولوا مساء أمس الأحد تعطيل قافلة المساعدات الإغاثية المكونة من 59 شاحنة، والتي تمكنت من العبور إلى غزة في وقت لاحق".

وأكد المومني أن "الاعتداءات شملت 4 شاحنات، إذ تعرضت إلى هجوم ورشق بالحجارة، ما أدى إلى تحطيم واجهات زجاجية أمامية لها، كما جرى ثقب للإطارات وكسر بعض الأجسام الأمامية والجانبية لتلك الشاحنات".

المصدر : وكالات