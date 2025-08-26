بطولة إيطاليا: إنتر يستهل حقبة مدربه كيفو بخماسية في مرمى تورينو

الرياص - اسماء السيد - ميلانو (إيطاليا) : استهل إنتر وصيف بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم وأوروبا حقبة مدربه الجديد الروماني كريستيان كيفو بفوز ساحق على ضيفه تورينو 5 0 الإثنين، في ختام منافسات المرحلة الاولى.

وكان كيفو (44 عاما) الذي دافع عن ألوان الـ "نيراتسوري" كلاعب بين عامي 2007 و2014، قد حلّ بدلا من سيموني إينزاغي المغادر إلى الهلال السعودي بعدما وصل إلى "نهاية حقبة" حسب قوله.

وغادر إينزاغي النادي بعدما خسر لقب الدوري في الموسم الماضي بفارق نقطة عن نابولي، ونهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جرمان الفرنسي 0 5، والكأس السوبر أمام جاره اللدود ميلان 2 3.

خلال أربعة مواسم تحت إشرافه، فاز إنتر بستة ألقاب، بما في ذلك لقب الـ"سيري أ" عام 2024، وكثيرا ما أبهر بأسلوبه الهجومي، قبل أن يظهر هشاشة في نهاية الموسم الماضي.

أمام جماهير ملعب "جوزيبي مياتسا"، نجح كيفو الذي لا يتضمن سجله كمدرب سوى 13 مباراة مع بارما في الـ "سيري أ"، في امتحانه الاول أمام فريق احتل المركز الحادي عشر في الموسم الماضي، بفضل هدفين مبكرين من رأسية المدافع أليساندرو باستوني بعد ركنية نفذها نيكولو باريلا (18) والمهاجم الفرنسي ماركوس تورام بتسديدة أرضية اثر تمريرة من الكرواتي بيتر شوشيتش خدعت الحارس الاوروغوياني فرانكو اسرائيل (36).

وواصل إنتر استعراضه في الشوط الثاني فأضاف ثلاثة أهداف تناوب عليها مهاجمه الارجنتيني لاوتارو مارتينيس الذي استفاد من خطأ دفاعي بين الحارس ومدافعه المغربي آدم ماسينا لإيداع الكرة في المرمى الخالي (52)، وتورام الذي سجل الهدف الثاني الشخصي له والرابع لفريقه (63)، ومواطن الأخير بديله أنج يوان بوني بعد خطأ جديد من حارس تورينو لتصل الكرة إلى الأرميني هنريخ مخيتاريان فمررها إلى لاوتارو الذي أوصلها بلمسة واحدة إلى ابن الـ 21 عاما المتربص داخل منطقة الجزاء ليسددها بقدمه اليمنى في الشباك.

وتعادل أودينيزي مع فيرونا 1 1.

افتتح الفريق الضيف التسجيل عبر الدنماركي توماس تييسون كريستنسن (53)، وأدرك الضيوف التعادل بفضل الالماني سوات سردار (73).