زيارة وزير التعليم لثانوية سهيل بن عبدالله بجدة لتشجيع الانضباط والالتزام

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فاجأ معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، صباح اليوم، منسوبي ثانوية سهيل بن عبدالله بحي المروة في محافظة جدة بزيارة ميدانية، حيث التقى قائد المدرسة الأستاذ سفر بن سلطان الحارثي وعدداً من المعلمين والإداريين.

واطلع معاليه على المرافق التعليمية وما تحتويه من تجهيزات، كما استمع مباشرة إلى مقترحات ومطالب منسوبي المدرسة والاحتياجات التي يرونها ضرورية لتعزيز البيئة التعليمية وخدمة الطلاب.

وشدّد البنيان خلال لقائه على أهمية الانضباط المدرسي واحترام الوقت، مؤكداً أن الالتزام بالدوام يشكل أساساً لنجاح العملية التعليمية وتحقيق مخرجات نوعية تسهم في إعداد جيل واعد وقادر على المنافسة.

وأكد وزير التعليم حرص الوزارة على التواصل المستمر مع الميدان التربوي والوقوف على احتياجاته الفعلية، مشيراً إلى أن الاستماع للممارسين في المدارس يمثل ركيزة أساسية في تطوير العملية التعليمية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

