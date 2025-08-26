زفاف ستار سعد في بيروت.. ليلة حب بدفء العائلة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 أغسطس 2025 01:07 صباحاً - في أجواء دافئة يملؤها الفرح، احتفل الفنان العراقي ستار سعد، نجم برنامج ستار أكاديمي، بزفافه من عروسه العراقية هاجر في حفل أنيق أقيم في العاصمة اللبنانية بيروت.

الحفل اقتصر على حضور الأهل والمقرّبين، ومن بينهم ناصيف زيتون وايمن زبيب مما أضفى طابعًا خاصًا وحميميًا على المناسبة.

جلسة التصوير الرسمية لحفل زفاف ستار سعد وعروسه هاجر - الصورة من مكتبه الصحفي

وقد ظهر ستار ببدلة سوداء كلاسيكية زادته أناقة، فيما خطفت العروس الأنظار بفستان أبيض أنيق، حيث تبادل العروسان النظرات والابتسامات وسط تصفيق الحاضرين.

إطلالة العروس تبهر الأنظار

خطفت العروس الأضواء بفستان أبيض ساحر حمل توقيع المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران، الذي عُرف بلمسته الراقية والمميزة، فخطفت الأنظار بجمالها وأناقتها وأضفت لمسة من السحر على الأمسية.

وتم نشر مقاطع فيديو من حفل الزفاف، أظهرت الأجواء المفعمة بالحب والرومانسية، والتي سرعان ما لاقت تفاعلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انهالت التهاني والتمنيات بالسعادة للثنائي.

ستار سعد، الذي عرفه الجمهور بصوته المميز منذ انطلاقته في ستار أكاديمي، يعيش اليوم محطة فارقة في حياته الشخصية، مؤكّدًا أن هذه الخطوة تمثل بداية جديدة مليئة بالأمل والحب، إلى جانب مسيرته الفنية التي يواصل من خلالها إلهام محبيه.

