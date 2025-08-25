أسوشيتد برس ورويترز تعربان عن حزنهما لاستشهاد صحفيين متعاونين معهما بغزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعربت كل من وكالتي أنباء رويترز وأسوشيتد برس عن حزنهما لاستشهاد صحافيين متعاونين معهما اليوم الإثنين في غارتين إسرائيليتين في غزة أفادت وزارة الصحة بإنهما تسببتا باستشهاد 20 فلسطينيًأ بينهم خمسة صحافيين.

وجاء في بيان لمتحدث باسم رويترز: "نشعر بالأسى لعلمنا بمقتل المتعاقد مع رويترز حسام المصري وإصابة متعاقد آخر معنا هو حاتم خالد بجروح في الضربتين الإسرائيليتين على مستشفى ناصر في غزة اليوم".

وعبّرت وكالة أنباء أسوشيتد برس عن شعورها بـ"الصدمة والحزن" لعلمها باستشهاد مريم أبو دقة (33 عامًا)، وهي صحافية مستقلة تتعاون مع الوكالة منذ بدء الحرب.

المصدر : وكالات