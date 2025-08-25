بالصّور- إشراقة كيت ميدلتون تُعيد سحر الرّاحلة ديانا إلى الواجهة… إقرأ التّفاصيل

فاجأت كيت ميدلتون، أميرة ويلز، الجميع بإطلالة مميّزة يوم الأحد، بعدما ظهرت بلون شعر أفتح من المعتاد أثناء توجّهها مع عائلتها إلى كنيسة Crathie Kirk في بالمورال لحضور قدّاس تقليديّ.

شوهدت كيت وهي تجلس بجوار الأمير وليام الّذي تولّى قيادة السّيّارة مرتديًا بذلة رسميّة، فيما جلس أطفالهما الثّلاثة، الأمير جورج (اثنا عشر عامًا)، والأميرة شارلوت (عشرة أعوام)، والأمير لويس (سبعة أعوام)، في المقعد الخلفيّ، إذ ارتدى الصّغيران ملابس متشابهة.

الظّهور كشف عن تغيير لافت في إطلالة كيت، إذ بدا شعرها البنّيّ المعتاد أفتح بدرجات متعدّدة مع لمسة بلون أشقر، وزادت أناقتها بقبّعة سوداء مع عقدة بارزة، وجاكيت أنيق، وتوب باللون العنّابيّ.

وقد لفت لون شعر كيت الجديد أنظار المتابعين بشكل خاصّ، إذ شبّه كثيرون درجته الأشقر الناعم بإطلالات الأميرة ديانا الرّاحلة الّتي اشتهرت بشعرها الأشقر الأنيق في فترة شبابها. هذا التّشابه أثار موجة واسعة من التّعليقات على مواقع التّواصل الاجتماعيّ، إذ رأى بعضهم أنّ كيت استحضرت بلمستها الجديدة روح ديانا، لتضفي على حضورها طابعًا كلاسيكيًّا يذكّر بإرث الأميرة المحبوبة.

لم تكن عائلة ويلز وحدها في القدّاس؛ فقد حضر الملك تشارلز الثّالث والملكة كاميلا، إلى جانب الأميرة آن، استمرارًا لتقليد العائلة المالكة في الصّلاة خلال الإقامة الصيفيّة في بالمورال. ويحرص الملك تشارلز على حضور هذه الخدمة الدّينيّة، اقتداءً بوالدته الرّاحلة الملكة إليزابيث الثّانية.