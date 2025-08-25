انفصال بلا انكسار… جنيفر لوبّيز تلمع على المسارح بعد عام من الانفصال

بعد عام على انفصالها رسميًّا عن النّجم بن أفليك، أظهرت الفنّانة جنيفر لوبّيز أنّ طاقتها اليوم مركّزة أكثر من أيّ وقت مضى على مسيرتها الفنّيّة.

فمنذ انطلاق جولتها العالميّة Up All Night، أطلّت لوبّيز على المسارح في مختلف الدّول الأوروبيّة، حيث حقّقت تواصلًا قويًّا مع جمهورها، حتّى أنّ العديد من وسائل الإعلام وصف هذه الفترة بأنّها من أفضل مراحل مسيرتها. ونقلت مجلة “بيبول” عن مصدر مقرّب منها قوله: “إنّها تعيش أفضل صيف في حياتها”.

منذ توقيع أوراق الطّلاق في يناير ٢٠٢٥، لم تسمح لوبّيز للانفصال أن يؤثّر سلبًا في عطائها الفنّيّ، بل على العكس، استثمرت هذه المرحلة لتقوية نفسها عاطفيًّا والعودة إلى المسرح بزخم أقوى، لتثبت أنّ أفضل أيّامها لم تنتهِ بعد.

وأكّد المصدر أنّ التّجربة كانت مذهلة بالنّسبة إليها، فقد أحبّت التّواصل مع الجمهور حول العالم، والجولة شكّلت تركيزًا كبيرًا لها، على حدّ قواها، إذ تقوم بما تحبّه فعلًا”.

عُرفت لوبّيز بقدرتها على الموازنة بين الغناء والتّمثيل، وهذا ما يبرز مرونتها الفنّيّة الاستثنائيّة. ففي يناير الماضي، نالت جائزة Legend and Groundbreakers خلال حفل Variety Creative Impact Awards، تقديرًا لمسيرتها ومشاركتها في إنتاج فيلم Unstoppable إلى جانب بن أفليك ومات ديمون.

وخلال الفترة نفسها، عملت على فيلمها الموسيقي الجديد Kiss of the Spider Woman الّذي صوّرته في نيويورك بينما كانت تمرّ بظروف صعبة في زواجها.

هذا العمل الّذي يمثّل أوّل ظهور لها في فيلم موسيقي، سيُطلق في دور العرض في العاشر من أكتوبر المقبل. وأعربت لوبّيز خلال مشاركتها في مهرجان صندانس السّينمائيّ عن حماستها الكبيرة لهذا الدّور قائلة إنّها انتظرت هذا النّوع من الأدوار طوال حياتها.

ونقل المصدر: “هذا الفيلم صوّرته العام الماضي في نيويورك خلال أصعب مراحل علاقتها ببن أفليك، لكنّها قطعت شوطًا طويلًا منذ ذلك الحين، وهي اليوم سعيدة وممتنّة لحياتها”.

رغم كلّ ما مرّت به من صعوبات بعد انفصالها، أثبتت جينيفر لوبّيز مرونتها الكبيرة وقدرتها على النّهوض مجدّدًا ومواصلة إحراز النّجاحات. ولا تزال النّجمة تبهر جمهورها بقدرتها على العطاء الفنّيّ، إذ تقدّم عروضًا عالية الاحترافيّة على المسارح، مع رقصات تتطلّب جهدًا بدنيًّا كبيرًا، لتؤكّد أنّها رغم بلوغها السّادسة والخمسين من عمرها ما زالت من أبرز أيقونات الفنّ العالميّ