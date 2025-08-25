الفلبين تدرس إنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين بقيمة 10,000 BTC

قدّم النائب الفلبيني “ميغيل لويس فيلافويرتي” مشروع قانون مجلس النواب رقم 421، يقضي بإنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين عبر البنك المركزي “بانكو سينترال نغ فيليبيناس”، بحيث يتم شراء 2000 بيتكوين سنويا على مدى خمس سنوات، ليصل الإجمالي إلى 10,000 بيتكوين.

ويقترح المشروع أن تُحتفظ هذه الأصول في محافظ باردة لمدة لا تقل عن 20 عام، مع حظر بيعها أو مقايضتها إلا لأغراض محدودة، أبرزها سداد الديون الحكومية المستحقة.

كما ينص على أنه بعد انقضاء فترة الاحتفاظ، لا يمكن للبنك المركزي بيع أكثر من 10% من الاحتياطي خلال أي فترة عامين.

وأكد “فيلافويرتي” أن تزايد أهمية البيتكوين عالميا في دعم القوة المالية للدول يتطلب تبني سياسات تشريعية حاسمة، معتبرا أن الاحتياطي سيُعزز مكانة الفلبين اقتصاديا.

في حال إقراره، ستنضم الفلبين إلى قائمة الدول التي اعتمدت البيتكوين كأصل استراتيجي، مثل السلفادور وبوتان، في حين تُعدّ الولايات المتحدة والصين من أكبر الحائزين السياديين، عبر أصول مصادرة.

وتشير بيانات “Bitbo” إلى أن الحكومات حول العالم تمتلك نحو 517,296 بيتكوين، ما يمثل 2.46% من إجمالي العرض الاجمالي البالغ 21 مليون بيتكوين.

