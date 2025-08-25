شركة “Metaplanet” ترفع حيازتها من البيتكوين إلى ما يقارب 19 ألف بيتكوين

أعلنت شركة “Metaplanet” (المدرجة في بورصة طوكيو تحت الرمز 3350) عن شراء 103 بيتكوين إضافية بقيمة تقديرية تبلغ 11.7 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 113,491 دولار لكل بيتكوين.

وبهذه الصفقة ارتفعت حيازات الشركة إلى 18,991 بيتكوين، تُقدّر قيمتها السوقية بحوالي 1.95 مليار دولار (بمتوسط تكلفة يقارب 102,712 دولار لكل عملة).

وأشارت الشركة إلى أن عائد البيتكوين منذ بداية عام 2025 بلغ 479.5%، مؤكدة اعتمادها على مقاييس “BTC Return” و “BTC Gains” و “BTC ¥ Gains” لتقييم استراتيجيتها في إدارة خزانة البيتكوين.

كما استعرضت نتائجها السابقة، حيث حققت:

41.7% خلال الربع الثالث 2024،

309.8% خلال الربع الرابع 2024،

95.6% في الربع الأول 2025،

129.4% في الربع الثاني 2025،

29.1% للفترة بين 1 يوليو و25 أغسطس 2025.

بهذا، تؤكد شركة “Metaplanet” التزامها بتعزيز مركزها كواحدة من أبرز الشركات المدرجة التي تتبنى استراتيجية قائمة على البيتكوين.

