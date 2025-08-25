Galaxy Digital وMulticoin وJump Crypto تخطط لصندوق سولانا بقيمة مليار دولار

تام شمس - الاثنين 25 أغسطس 2025 01:48 مساءً - تحديث 25 أغسطس، 9:01 صباحًا بتوقيت UTC: تم تحديث هذا الخبر لإضافة مزيد من التفاصيل حول أكبر خزائن سولانا المؤسسية الحالية.

أفادت وكالة Bloomberg يوم الاثنين، نقلًا عن مصادر مجهولة، أن شركات الأصول الرقمية Galaxy Digital وMulticoin Capital وJump Crypto تعمل على جمع مليار دولار لشراء سولانا (SOL)، في خطوة تهدف إلى إنشاء أكبر خزانة مخصصة لسولانا.

وأضاف التقرير أن الشركات الثلاث استعانت بشركة Cantor Fitzgerald لتكون المستشار المالي الرئيسي للعملية.

وتشمل الخطة بحسب التقرير الاستحواذ على كيان مدرج في البورصة من أجل إنشاء شركة خزانة أصول رقمية تركز على سولانا. وأكدت بلومبرغ أن مؤسسة سولانا (Solana Foundation) أيدت هذه الجهود، واعتبرت أن هذه الخطوة ستدعم الخزائن المؤسسية للشبكة.

ووفقًا لبيانات CoinGecko، لا تزال سولانا تحتل المركز السادس بين أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، حيث يتم تداولها حاليًا قرب 200 دولار، بارتفاع نسبته 6.6% خلال الثلاثين يومًا الماضية.

وقد تواصلت Cointelegraph مع Galaxy Digital للتعليق لكنها لم تتلق ردًا حتى لحظة النشر.

أكبر خزانة مؤسسية لسولانا في الطريق

إن إنشاء احتياطي سولانا بقيمة مليار دولار سيجعل منه أكثر من ضعف حجم أكبر خزانة قائمة حاليًا، مما يضيف زخمًا لتعافي الشبكة بعد انهيار FTX.

وحتى وقت كتابة هذا الخبر، تعود أكبر خزانة سولانا إلى شركة Upexi المتخصصة في إدارة سلاسل الإمداد، حيث أعلنت في 5 أغسطس أن حيازاتها تجاوزت 2 مليون SOL، أي ما يعادل نحو 400 مليون دولار بأسعار السوق الحالية.

وقالت Upexi إنها تولّد قيمة إضافية لأصحاب المصلحة من خلال عوائد التحصيص (staking yield) والاستفادة من خصومات على توكنات سولانا المقفلة.

وفي 4 أغسطس، أعلنت شركة DeFi Development Corporation أنها رفعت حيازاتها من سولانا إلى 1.29 مليون SOL، بقيمة 240 مليون دولار وقت الإعلان، ما جعلها ثاني أكبر حامل مؤسسي لتوكنات سولانا.

كما أعلنت شركة تعدين البيتكوين Bit Mining مؤخرًا عن تحول استراتيجي نحو سولانا. ففي 10 يوليو، قالت إنها تخطط لجمع ما بين 200 و300 مليون دولار لبناء احتياطي من توكنات سولانا.

وبينما تنضم العديد من الشركات إلى سولانا كأصل خزانة مؤسسي، فإن مبادرة المليار دولار من Galaxy وJump وMulticoin ستتجاوز هذه الجهود بكثير. وإذا تم تنفيذها، فستنشئ الشركات الثلاث أكبر خزانة مؤسسية لتوكنات سولانا حتى الآن.