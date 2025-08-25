متداول كريبتو يطلق حملة ضغط بقيمة 2 مليون دولار بعد تجميد MEXC لـ3 ملايين دولار

تام شمس - الاثنين 25 أغسطس 2025 01:48 مساءً - أطلق أحد متداولي العملات المشفرة حملة ضغط على وسائل التواصل الاجتماعي بقيمة 2 مليون دولار ضد منصة MEXC، مدعيًا أن بورصة الأصول الرقمية جمّدت أكثر من 3 ملايين دولار من أمواله الشخصية من دون سبب واضح.

وبحسب ما أفاد به المتداول المجهول الهوية المعروف باسم White Whale، فقد قامت المنصة المركزية MEXC في يوليو 2025 بتجميد 3.1 ملايين دولار من أمواله الشخصية، من دون أن يكون هناك أي انتهاك لشروط الخدمة.

وردًا على ذلك، أطلق المتداول حملة ضغط عبر وسائل التواصل الاجتماعي بقيمة 2 مليون دولار ضد MEXC، زاعمًا أن البورصة طلبت فترة مراجعة لمدة عام كامل قبل رفع التجميد عن أمواله.

وكتب White Whale في منشور عبر منصة X يوم الأحد:

"أضع جائزة قيمتها 2 مليون دولار (يمكنك أن تحصل على نصفها)"، مضيفًا:

"أي نوع من المراجعات يستغرق 12 شهرًا – من دون أي تحديث، أو مستند، أو حتى تهمة؟"

وأضاف أن العديد من المتداولين الآخرين تعرضوا لتجميد حساباتهم بشكل مشابه، مشيرًا إلى أن أنجح المشاركين في الصناعة يُعاقبون "بسبب تحقيقهم الأرباح."

المصدر: White Whale

حملة NFT لزيادة الضغط

في إطار حملته، دعا المتداول المستخدمين إلى سكّ توكن NFT مجاني على شبكة Base، ووضع وسم #FreeTheWhiteWhale مع الإشارة إلى حساب MEXC أو حساب مدير العمليات التنفيذي للشركة على X، بالإضافة إلى تغيير صور ملفاتهم الشخصية إلى صورة الحملة أعلاه.

وبحسب عرضه، سيتم توزيع مليون دولار من الجائزة بالتساوي على أول 20,000 حامل NFT، بحيث يحصل كل منهم على 50 USDC، شرط أن تقوم MEXC بإطلاق الأموال المجمّدة.

أما المليون دولار الأخرى من USDC، فسيتم تخصيصها لـ"جمعيات خيرية موثوقة ومدققة بعناية"، مع تعهد المتداول بنشر إيصالات التبرعات على السلسلة (onchain).

المصدر: White Whale

وأكد المتداول أنه أكمل بالفعل عملية اعرف عميلك (KYC) لدى المنصة. ولم تتمكن Cointelegraph من التحقق بشكل مستقل من الحساب المجمّد، فيما لم ترد MEXC على طلب التعليق حتى وقت النشر.

White Whale: أرباحي تفوقت على صانعي السوق لدى MEXC

قال المتداول إن أمواله جُمّدت لأنه كان أكثر ربحية من صانعي السوق لدى المنصة، وهم شركات أو أفراد يوفرون السيولة عبر أوامر شراء وبيع متواصلة لضمان سلاسة التداول.

وكتب: "مخالفتي الوحيدة المحتملة؟ أنني كنت مربحًا للغاية"، مضيفًا:

"كنت أتفوق باستمرار على صانعي السوق الخارجيين لديهم – الشركات التي يتعاونون معها سرًا لتكون الطرف المقابل في الصفقات (وهذا مثبت في السجلات العامة)."

ويُعتبر صانعو السوق من أكثر الفاعلين المثيرين للجدل في سوق الأصول الرقمية، إذ غالبًا ما يُتَّهمون من قبل المتداولين بالتلاعب بأسعار العملات المشفرة عمدًا، رغم قلة الأدلة على ذلك.

لكن دراسة من Acheron Trading أشارت إلى أن 78.5% من الإطلاقات الجديدة للعملات المشفرة بين أبريل ويونيو 2024 تمت بطريقة أضرت باكتشاف الأسعار العادل، ما انعكس سلبًا على المستخدمين والمشاريع على حد سواء.

تحليل لأساليب إدراج العملات قبل التداول العام. المصدر: Acheron Trading

كما أظهرت الدراسة أن 69.9% من عمليات الإدراج الأولية للتوكنات كانت "طفيلية"، حيث استغل صانعو السوق ظروف ما قبل الإطلاق من خلال خلق ندرة مصطنعة ومشاعر مضللة حول التوكن.