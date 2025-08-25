سعر العملة الرقمية DOGE: هل يسبق الانخفاض الاختراق الكبير؟

تراجع سعر العملة الرقمية دوجكوين (DOGE) إلى ما دون 0.23 دولار وقت النشر، منخفضا بنسبة 5% خلال 24 ساعة، فيما ظل أداؤها الأسبوعي مستقر نسبيا.

وبلغ حجم التداول أكثر من 3 مليار دولار في الفترة نفسها، وسط تشكّل نموذج مثلث متماثل على الرسم البياني للأربع ساعات، وهو عادة إشارة على اقتراب حركة قوية.

أشار المحلل “علي مارتينيز” إلى أن السعر يقترب من الحد السفلي للنموذج، مرجحا احتمال انخفاض أخير قبل الاختراق.

ووفقا لتحليله، يستقر الدعم عند 0.22 دولار، فيما تقف المقاومة قرب 0.24 دولار.

تجاوز هذه المنطقة قد يفتح الطريق نحو 0.26 ثم 0.28 و0.31 دولار.

محللون آخرون قدّموا رؤى مختلفة:

Trader Tardigrade استند إلى موجات إليوت، معتبرا أن DOGE يكمل نمط تصحيحي من خمسة أجزاء (A–E)، على أن تتبعه موجة صعودية دافعة، بما يتماشى مع دورات السوق السابقة.

عُمير على منصة X أكد أن 0.25 دولار تُعدّ مقاومة رئيسية، موضحا أن اختراقها قد يدفع بالسعر نحو 0.31 دولار، بينما الفشل قد يعيده إلى 0.21 أو حتى 0.1949 دولار.

فنيا، يظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) عند مستوى 57، ما يعكس زخم متوسط دون ضغط شراء قوي.

ويظل سعر العملة محصور بين دعم صاعد ومقاومة أفقية، في وقت لا يزال فيه حجم التداول دون المستوى الكافي لتأكيد الاختراق.

أما على صعيد المعنويات، فقد أشارت “MarketProphit” إلى تباين واضح:

بعض المتداولين متفائلون، لكن النماذج التحليلية الآلية ما زالت حذرة، وهو ما يعكس حالة عدم اليقين السائدة.

في السياق العام، تلقت DOGE دفعة معنوية من مستجدات القطاع؛ إذ خفف الاحتياطي الفيدرالي من لهجته تجاه القواعد المصرفية المرتبطة بالعملات المشفرة، كما استحوذت شركة “Thumzup” على “Dogehash” في صفقة بقيمة 50 مليون دولار، ووصفتها بأنها أكبر عملية تتعلق بالدوجكوين حتى الآن.

