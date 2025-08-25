إلهام شاهين تبهر متابعيها برشاقتها في الساحل الشمالي.. صور

حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها في الساحل الشمالي.

جذبت إلهام شاهين الأنظار حول رشاقتها في أحدث ظهور لها، حيث ارتدت فستان طويل نصف كم اتسم باللون الأصفر ذات الطبعات الراقية، كما تميز التصميم بأنه كشف عن رشاقتها.

أكملت إلهام شاهين إطلالتها بحقيبة يد متوسطة الحجم باللون البيج، كما تزينت بمجموعة من المجوهرات و الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، بدت إلهام شاهين على خصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ولم تبالغ في استخدام صيحات المكياج مما كشف عن جمالها.

