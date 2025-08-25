انتشال جثث 3 شقيقات سودانيات في البحر المتوسط خلال هجرة غير شرعية

توفيت 3 شقيقات سودانيات صغيرات اليوم الأحد بعد أن غمر الماء قاربا مطاطيا مكتظا، بسبب سوء الأحوال الجوية أثناء محاولته عبور إلى إيطاليا.

وتتراوح أعمار الضحايا بين 9 و17 عامًا، ليصبحن أحدث الضحايا المعروفات على هذا الطريق البحري الخطير، الذي أودى بحياة أكثر من 30 ألف شخص منذ أن بدأت المنظمة الدولية للهجرة تسجيل هذه الأرقام في عام 2014.

