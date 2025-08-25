ورشة للسلامة والأمن الحيوي ببورتسودان

شهدت ورشة السلامة والأمن الحيوي التي نُظمها المعمل القومي للصحة العامة (استاك) بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، البنك الدولي، بقاعة غرفة التوكيلات البحرية ببورتسودان، الأحد، بمشاركة ممثلين من 14 ولاية، بهدف تعزيز مفاهيم السلامة والأمن الحيويي وتحديث الموجهات في السودان.

أوضح الأمين عبدالرحمن محمد، رئيس قسم السلامة والأمن الحيوي، أهمية تطبيق وتطوير هذه الموجهات، مؤكداً أن الورشة تمثل خطوة مهمة نحو بناء نظام صحي أكثر أماناً واستجابةً للتهديدات البيولوجية.

من جانبها، عبّرت د. منى إدريس أحمد من قسم الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية عن دعم المنظمة الكامل للورشة، مشيرة إلى أن الفترة الماضية شهدت تقوية عدد من المعامل في الولايات، مما ساهم في الكشف المبكر عن الأوبئة، مؤكدة التزام المنظمة بالاستعداد والاستجابة الفعالة.

كما أشاد اختصاصي المختبرات عماد عبد العزيز، ممثل إقليم النيل الأزرق، بمحتوي الورشة، مؤكداً أنها أضافت معرفة مهمة حول وسائل السلامة داخل المعامل، وساهمت في رفع جودة الخدمات الصحية المقدمة.

