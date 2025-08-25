فرانسيس فورد كوبولا يكرّم فيرنر هيرتزوغ في افتتاح مهرجان فينيسيا الـ82

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 أغسطس 2025 11:04 مساءً - يشهد حفل افتتاح الدورة الـ82 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، مساء الأربعاء 27 أغسطس 2025، لحظة سينمائية استثنائية، حيث يتولى المخرج الأميركي الكبير فرانسيس فورد كوبولا، صاحب The Godfather وApocalypse Now وMegalopolis، إلقاء كلمة التكريم (Laudatio) احتفاءً بالمخرج الألماني فيرنر هيرتزوغ، الذي سيُمنح الأسد الذهبي للإنجاز مدى الحياة.

وتقام المراسم في قاعة "سالا غراندي" بقصر السينما في الليدو، عند السابعة مساءً. وتكتسب المناسبة رمزية خاصة، إذ تعيد جمع اثنين من أعمدة السينما العالمية على منصة واحدة؛ خصوصًا أن كوبولا نفسه كان قد حصل على الأسد الذهبي للإنجاز عام 1992 في الدورة الـ49 من المهرجان.

برنامج موازٍ: من كواليس "Megalopolis" إلى "فيلة الأشباح"

في سياق متصل، يعرض المهرجان يوم الخميس 28 أغسطس فيلمًا وثائقيًا بعنوان Megadoc (107 دقائق) للمخرج الأميركي مايك فيغيس، وذلك ضمن قسم "كلاسيكيات فينيسيا – وثائقيات عن السينما"، بقاعة سالا كورينتو في الخامسة مساءً. الفيلم يسلّط الضوء على كواليس صناعة Megalopolis، أحدث أفلام كوبولا، كاشفًا رؤيته الإبداعية وتحدياته الإنتاجية.

أما هيرتزوغ، فسيقدّم في اليوم نفسه فيلمه الوثائقي الجديد Ghost Elephants (99 دقيقة) خارج المسابقة، وذلك عند الثانية ظهرًا في قاعة سالا غراندي، قبل أن يلتقي الجمهور في ماستر كلاس خاصة عند الرابعة عصرًا في "ماتش بوينت أرينا" بنادي التنس في فينيسيا – الليدو، حيث يشارك خبراته وأفكاره حول فن السينما.

منصة عالمية للإبداع

يواصل مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، الذي تنظمه "لا بينالي دي فينيسيا"، ترسيخ مكانته كمنصة عالمية مرموقة تحتفي بالإبداع السينمائي من مختلف القارات. وتستمر فعاليات الدورة الحالية من 27 أغسطس حتى 7 سبتمبر 2025.

