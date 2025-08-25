شكرا لبحثكم عن خبر حصري | بیان نقابی هام صادر عن نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين - العاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أيها المعلمون، أيتها المعلمات

في يومنا هذا، الاثنين الموافق 25 أغسطس 2025، عقد المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين بالعاصمة عدن اجتماعا استثنائيا لمناقشة التطورات الأخيرة المتعلقة ببدء العام الدراسي 2026/2025، والذي مع الإصلاحات الاقتصادية التي أقرها مجلس الوزراء والبنك المركزي.

وانطلاقا من حرص النقابة على مصلحة أبنائنا الطلاب، وتقديرًا للظروف المعيشية الصعبة

التي يواجهها أولياء الأمور، فقد تم اتخاذ القرارات التالية:

استجابة للمبادرة المقدمة من معالي وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن، الأستاذ أحمد حامد لملس، وبناء المحضر الموقع من قبل رئيس النقابة ورئيس الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي في العاصمة عدن، والذي تضمن ما يلي:

1. صرف حافز شهري قدره خمسون ألف ريال لكل معلم ومعلمة.

2 اعتماد عشرين حالة علاج شهريا للكوادر التعليمية.

3 تشكيل لجنة من النقابة لمتابعة القضايا التعليمية والتربوية الأخرى.

وبناء عليه، تم التصويت بالأغلبية على تعليق الإضراب، وتدعو النقابة جميع المعلمين والمعلمات إلى العودة إلى المدارس والقيام بمهامهم التعليمية والتربوية على أكمل وجه.

نؤكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار المسؤولية الوطنية والمهنية التي نتحملها جميعًا وحرصا على استقرار العملية التعليمية في ظل الظروف الراهنة.

صادر عن |

نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين - العاصمة عدن