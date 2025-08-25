شكرا لبحثكم عن خبر رئيس الوزراء يترأس اجتماعاً حكومياً في عدن ويقر مشروع "الممر المائي" لمواجهة السيول والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن – خاص

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم بن بريك، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً حكومياً خُصص لمناقشة أضرار السيول الأخيرة التي شهدتها المدينة، وما خلّفته من خسائر في الأرواح والممتلكات.

وأكد رئيس الوزراء أن الكوارث الطبيعية باتت تتكرر بفعل التغيرات المناخية، مشدداً على أن حماية المواطنين وممتلكاتهم تظل أولوية قصوى لا مساومة فيها.

وأصدر الدكتور بن بريك توجيهات بوقف فوري للبناء العشوائي في مجاري السيول ومحاسبة المتسببين، إضافة إلى تسريع إعادة فتح الطرقات، إصلاح الخدمات الأساسية، وتصريف مياه الأمطار بما يضمن حماية الصحة العامة والحد من تفشي الأوبئة.

كما أقر الاجتماع البدء بتنفيذ مشروع "الممر المائي" في الوادي الكبير بعدن، بهدف إبعاد خطر السيول عن الأحياء السكنية، مع إزالة جميع التعديات الواقعة في مساره.

وفي السياق ذاته، وجه رئيس الوزراء بإنشاء مركز طوارئ وطني لتوحيد الجهود في مواجهة الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية، وتعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي في هذا المجال.