"البنك المركزي بعدن" يوقف ويسحب تراخيص مؤسسات صرافة لمخالفات مثبتة

أصدر البنك المركزي بعدن قرارين إداريين بوقف وسحب تراخيص عدد من مؤسسات وفروع الصرافة، وذلك بعد ثبوت مخالفات مالية وإدارية خلال زيارات ميدانية نفذها قطاع الرقابة على البنوك.



بموجب القرار رقم (25)، تم إيقاف تراخيص كل من منشأة بن عبيد إكسبرس للصرافة، ومنشأة أبو أكرم (وكيل حوالة) للصرافة في عدن.



كما شمل القرار رقم (26) سحب ترخيص وإغلاق فرعي شركة بارع للصرافة في مأرب، وشركة العماري للصرافة في رداع بمحافظة البيضاء.



وتأتي هذه الإجراءات كجزء من جهود البنك المركزي لضبط قطاع الصرافة ومحاسبة المخالفين، بهدف تعزيز الرقابة المالية وحماية أموال المواطنين.