تمتع بخدمة نقل وشحن التمور مع كرنفال بريدة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كرنفال بريدة يوفر خدمات نقل وشحن التمور

في إطار توفير الخدمات المساندة لقطاع التمور، يقيم كرنفال بريدة منطقة للخدمات المساندة لنقل وشحن التمور لجميع مناطق المملكة ودول الخليج العربي. وتستقبل الشركات المتخصصة في نقل وتغليف التمور فجر كل يوم، مئات الأطنان من التمور لنقلها عبر سيارات مبردة ومجهزة لضمان وصول التمور بحالة جيدة.

الشباب يستفيدون من فرص العمل في نقل وشحن التمور

يشهد الكرنفال إقبالا كبيرًا من قبل الشباب الراغبين في مشاركة في عمليات نقل وشحن الكميات الكبيرة من التمور لجميع مناطق المملكة ودول الخليج عبر برادات مخصصة.

جذب للتجار والمتسوقين

يعتبر كرنفال بريدة وجهة مهمة للتجار والمتسوقين من دول الخليج العربية، حيث يجذب الكثير من الاهتمام من شرائح المجتمع المختلفة. ويعد الكرنفال منصة اقتصادية ملهمة للشباب الطموحين في مجال تجارة التمور.

هذا ويتوقع أن يستمر الكرنفال في تقديم الخدمات المميزة لعشاق التمور والمهتمين بقطاع الزراعة في المنطقة.