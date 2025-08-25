اخبار السعوديه

تهنيء القيادة رئيس أوكرانيا بمناسبة الذكرى الاستقلالية

0 نشر
0 تبليغ

تهنيء القيادة رئيس أوكرانيا بمناسبة الذكرى الاستقلالية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بعث الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، برسالة تهنئة إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى في البرقية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس زيلينسكي، ولحكومة وشعب أوكرانيا الصديق، متمنياً لهم دوام التقدم والازدهار.

وبدوره، بعث صاحب السمو الملكي الأمير ، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، برسالة تهنئة مماثلة إلى الرئيس الأوكراني بنفس المناسبة، معبراً عن تمنياته بالرخاء والازدهار لبلاد أوكرانيا.

الكلمات الدلائليه
ربيع الجابري

ربيع الجابري

باسم ربيع الجابري كاتب وصحفي سعودي يعمل ضمن فريق تحرير موقع الخليج 365، يختص بمتابعة الأخبار العربية والخليجية، ويتميز بتغطياته الموضوعية وتحليلاته السريعة للأحداث الجارية في المنطقة.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا