فيديو: لإنطباعات المواطنين من أبين حول التخفيضات لأسعار مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه

يزيد بن سلمان - شبوة - في فيديو صادق ومعبر، عبّر المواطنون بمحافظة أبين عن ارتياحهم الكبير لأسعار السلع التابعة لـ مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، مؤكدين أن هذه الأسعار كان لها أثر ملموس في تحسين حياتهم اليومية وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر.
المواطنون اعتبروا أن التوازن في الأسعار وجودة السلع يعكس مسؤولية مجتمعية حقيقية تسهم في تعزيز الاستقرار المعيشي ودعم المستهلك في ظل الظروف الصعبة.
أصوات الناس من أبين تحمل رسالة واضحة: عندما تكون الأسعار عادلة والجودة مضمونة، ينعكس ذلك مباشرة على حياة الناس وأمانهم الغذائي.
