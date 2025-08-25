شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : صدور قرارات حاسمة خاصة بعدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، سالم ثابت العولقي، اليوم، عددًا من القرارات الإدارية التي شملت تكليفات جديدة في فرع الهيئة بالعاصمة عدن، وذلك في إطار تعزيز الأداء المؤسسي ورفع مستوى الكفاءة في العمل.

وجاءت القرارات على النحو التالي:

• إلهام حيدرة صالح مصعبي

مديرًا عامًا لفرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بعدن، وقائمًا بأعمال مدير السجل العقاري – فرع عدن.

• وليد قائد عاطف بن حلبوب

نائبًا أول لمدير عام فرع الهيئة لشؤون الأراضي – عدن.

• فوزي مبارك ناصر بوجليدة

نائبًا ثانيًا لمدير عام فرع الهيئة للشؤون الفنية – عدن.

• عادل محمد أحمد حسين الجعشاني

مديرًا لإدارة التخطيط – فرع الهيئة بعدن.

• فهد محمد علي سكران

مديرًا لإدارة الشؤون القانونية – فرع الهيئة بعدن.

وتأتي هذه التكليفات في إطار خطة الهيئة لتعزيز البناء المؤسسي، وتفعيل دور القيادات الإدارية والفنية بما يخدم الصالح العام، ويواكب متطلبات المرحلة الحالية.

