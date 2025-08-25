شاكيرا تكتب التّاريخ من جديد… جمهور بالملايين وأرباح قياسيّة

تواصل الفنّانة شاكيرا الّتي تتربّع على عرش موسيقى البوب منذ أكثر من عقدَين، تعزيز شعبيّتها عامًا بعد عام، حتّى باتت تحقّق نجاحات تصاعديّة يصعب مجاراتها، وهذا ما تعكسه الأرقام المرتبطة بجولتها الفنّيّة الحاليّة.

الجولة العالميّة الّتي تحمل عنوان “Las Mujeres Ya No Lloran Tour” جعلت شاكيرا أكثر حضورًا وانتشارًا، ليس فقط من حيث الجماهيريّة والتّفاعل عبر المنصّات الرّقميّة، بل أيضًا من النّاحية الاقتصاديّة، إذ تحقق أرقامًا ماليّة ضخمة من عائداتها

منذ انطلاق الجولة مطلع عام ٢٠٢٥. أحيت شاكيرا أكثر من خمسين حفلًا في مختلف مدن الأميركيّتَين، جميعها كانت حاشدة. وتشير التّقديرات الإعلاميّة – ومنها ما نشرته صحيفة El Proceso المكسيكية – إلى أنّ الفنّانة الكولومبيّة قد جمعت نحو ثلاثين مليون دولارٍ حتّى الآن، مع توقّعات بأنّ يتضاعف المبلغ مع اختتام حفلاتها في أميركا الجنوبيّة.

وبحسب التّقديرات، يُنتظر أن تصل أرباح شاكيرا من الجولة إلى أكثر من ثلاثمئة مليون دولار، إذ باعت حتّى الآن ١٦٠٠١٣٩ تذكرة، بسعر وسطيّ يبلغ ١٣٢ دولارًا للتّذكرة الواحدة.

ولم تقتصر الفوائد على النّجمة وحدها؛ ففي مدن مثل شارلوت وأرلينغتون وديترويت، ارتفع الطّلب على أماكن الإقامة بأكثر من ٢٠٠%، فيما سجّل مضيفو “Airbnb” زيادة متوسّطة بلغت ٣٨% في عائداتهم.

ومن أبرز الأرقام القياسيّة الأخرى الّتي حقّقتها شاكيرا خلال الأشهر الأخيرة أنّها ستغنّي أمام أكثر من نصف مليون شخص في العاصمة المكسيكيّة، وهو رقم استثنائيّ حتّى بمعايير الحفلات العالميّة.