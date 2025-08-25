نجم “القضاء” و “بهار” يردّ على اتّهامات التّحرّش ويتّخذ إجراءات قانونيّة

خرج الممثّل التركي، محمد يلماز آك، على صمته بعد حملة من الاتّهامات الّتي طالت اسمه عبر بعض وسائل الإعلام ومنصّات التّواصل الاجتماعيّ، مؤكّدًا أنّ ما يُتداول بحقّه هو افتراءات لا أساس لها من الصّحّة تهدف إلى تشويه سمعته والإساءة لمسيرته المهنيّة وقيمه الشّخصيّة.

وقال يلماز، في بيان نشره عبر حساباته: “تمّ استهدافي عبر اتّهامات وافتراءات قبيحة لا تمتّ للحقيقة بصلة. وأودّ أن أوضح أنّني سأباشر مع المحامي اتّخاذ الإجراءات القانونيّة ضدّ كل من يقف وراء هذه الادّعاءات”.

جاء هذا الرّدّ بعدما أدلت المصوّرة ديلان بوزيل بتصريحات مثيرة للجدل اتّهمت فيها يلماز بمحاولة التّعديّ عليها بتهديد السّلاح، عندما كانت في السّادسة عشرة من عمرها خلال فترة دراستهما في المدرسة نفسها، مؤكّدة أنّها أخفت الواقعة لسنوات خوفًا من العواقب العائليّة والاجتماعيّة.

وبينما نفت مصادر مقرّبة من الممثّل هذه الادّعاءات، لا يزال الجدل قائمًا على مواقع التّواصل بين من يطالب بالتّحقيق الجدّيّ في القضيّة ومن يعبّر عن دعمه لمحمد يلماز آك معتبرين أنّ ما يُثار ضدّه هو مجرّد محاولة لتشويه صورته في هذه المرحلة من مسيرته.

أشهر أعمال الممثّل التركي محمّد يلماز آك مسلسلات “فاطمة” (Fatma)، “أسرار العائلة” (Family Secrets)، و”رامو” (Ramo)، بالإضافة إلى دوره في مسلسل “بهار” ومسلسل “القضاء” الّذي يعدّ من أبرز أعماله قبل انسحابه منه.