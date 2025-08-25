انت الان تتابع خبر استبعاد ظافر العاني من الانتخابات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوثيقة في بيان ورد لـ الخليج 365 ان "مجلس المفوضين قرر:

اولاً: المصادقة على توصية محضر لجنة تدقيق أهلية المرشحين لانتخابات مجلس النواب العراقي 2025 والمشكلة بالامر الوزاري (79) في 16 تموز الماضي بالعدد (59) في 24 اب الحالي، استبعاد المرشح ظافر ناظم سلمان محمود العاني ( المرشح عن حزب تقدم

عن محافظة ( بغداد ) تسلسل (3) استناداً للمادة (ثالثاً) من قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 المعدل وعدم التزامه بالفقرة الخامسة من قواعد السلوك الموقعة من قبله".

ثانياً : تكليف الإدارة الانتخابية باتخاذ ما يلزم .