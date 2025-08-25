انت الان تتابع خبر السامرائي يؤكد على ضرورة توحيد الجهود لتمكين أبناء نينوى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتبه ورد لـ الخليج 365، ان ذلك جاء في إطار اللقاءات الدورية التي تجمع رئيس التحالف مثنى السامرائي بممثلي المحافظات لبحث قضاياها واحتياجاتها.



وتناول اللقاء، وفق البيان، "مناقشة أبرز الملفات التي تخص محافظة نينوى، ولا سيما ما يتعلق بتعزيز الاستقرار وتطوير الخدمات الأساسية، إلى جانب أهمية توحيد الجهود من أجل تمكين أبناء المحافظة من أداء دورهم في العملية السياسية وصنع القرار الوطني، بما يحقق تطلعاتهم ويعزز حضور نينوى على الساحة الوطنية".