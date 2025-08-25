شكرا لقرائتكم خبر الابتكار يقود القطاع غير الربحي.. ورشة نوعية تنفذها جمعية ترميم للتنمية بدعم من الوحدة الإشرافية لتطوير القطاع غير الربحي بوزارة البلديات والإسكان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت جمعية ترميم للتنمية بمنطقة مكة المكرمة بدعم من الوحدة الإشرافية لتطوير القطاع غير الربحي بوزارة البلديات والإسكان ، ورشة عمل متخصصة بعنوان "الابتكارية النوعية في المبادرات"، بحضور قيادات بارزة من القطاع غير الربحي وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية.

وشهدت الورشة حضور مدير عام تنمية القطاع غير الربحي، ومدير الوحدة الإشرافية بوزارة البلديات والإسكان أحمد حكم عسيري، إلى جانب عدد من قيادات الجمعيات، حيث ناقش المشاركون محاور متعددة ركزت على تعزيز دور الابتكار في تصميم المشاريع، واستعراض نماذج نوعية، واستراتيجيات ضمان الاستدامة.

واستهدفت الورشة ثلاث فئات رئيسية هي: القادة المؤثرون في توجيه المبادرات، والمطورون في القطاع الثالث، ورواد الأعمال المجتمعيون. وقدّمها الدكتور محمود التايه، الخبير في الريادة والابتكار وتطوير الأعمال.

من جهته أكد الدكتور عبدالله آل دربه رئيس جمعية ترميم للتنمية بمنطقة مكة المكرمة ، أن هذه الورشة تأتي تعزيزًا لدور الجمعية في تمكين الجمعيات الأهلية من ابتكار مبادرات نوعية تخدم المجتمع بفاعلية، وقال: "إن الشراكة مع وزارة البلديات والإسكان والوحدة الإشرافية لتطوير القطاع غير الربحي تمثل نموذجًا للتكامل بين القطاع الحكومي والقطاع الثالث، بما يسهم في تحسين جودة المبادرات وضمان استدامتها".

وأضاف آل دربه أن حضور قيادات القطاع غير الربحي يعكس أهمية الورشة كمنصة لتبادل الخبرات وصياغة حلول مبتكرة للتحديات، مشددًا على أن جمعية ترميم ستواصل إطلاق مبادرات نوعية تركز على الابتكار والتأثير المستدام، في انسجام مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

كما هدفت الورشة إلى الارتقاء بجودة المبادرات وتعزيز أثرها، وربط مخرجات الورشة باحتياجات الجمعيات، وتحقيق التوازن بين الطموح والواقعية في طرح المبادرات النوعية، ما يجعلها خطوة عملية لترسيخ ثقافة الابتكار داخل القطاع غير الربحي.