تكنولوجيا: في ديسمبر القادم.. جوائز تيك توك Ad Awards 2025 تحتفي بالإبداع الإعلاني في الشرق الأوسط

أعلنت منصة تيك توك عن عودة جوائزها الإعلانية السنوية Ad Awards لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وجنوب أفريقيا وباكستان، حيث يُقام حفل هذا العام في العاصمة السعودية الرياض خلال ديسمبر 2025. وتهدف الجوائز إلى تكريم الحملات الإعلانية الأكثر تميزًا على المنصة خلال العام، سواء من حيث الأداء، الابتكار أو التفاعل مع المجتمع الرقمي، وذلك بمشاركة علامات تجارية ووكالات إعلانية من عدة دول في المنطقة.

وبدأت المنصة في استقبال طلبات المشاركة اعتبارًا من 18 أغسطس 2025، على هذا الرابط، وسيتم غلق باب الترشح في 31 أكتوبر 2025. ويحق للعلامات التجارية والوكالات التي يقع مقرها في كل من: السعودية، الإمارات، قطر، مصر، لبنان، العراق، المغرب، كينيا، نيجيريا، جنوب أفريقيا، تركيا، كازاخستان، قبرص، باكستان، بنجلاديش وسريلانكا، التقديم للمشاركة.

ومن جانبه قال شادي قنديل، المدير العام لحلول الأعمال العالمية في تيك توك لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا ووسط وجنوب آسيا: “نطلق نسخة 2025 من جوائز Ad Awards في الرياض بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى العام الماضي. هذه الجوائز تسلط الضوء على الحملات التي استطاعت استخدام إمكانيات تيك توك في ابتكار رسائل إعلانية مؤثرة ذات صدى ثقافي ونتائج ملموسة.”

يشهد سوق الإعلان الرقمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموًا متسارعًا مدفوعًا بالتحول إلى الهواتف الذكية والمحتوى الرقمي. فقد بلغ الإنفاق على إعلانات التواصل الاجتماعي نحو 3.96 مليار دولار في 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 5.78 مليار دولار بحلول 2029 بمعدل نمو سنوي يقارب 10% (Statista).

وعلى مستوى أوسع، يتوقع أن يتضاعف حجم سوق الإعلان الرقمي من 8.1 مليار دولار في 2023 إلى 17.3 مليار دولار في 2029 (GlobeNewswire). وتشير التقديرات إلى أن الإعلانات الرقمية ستمثل 75% من الإنفاق الإعلاني الكلي في المنطقة بحلول 2029 (Statista).

هذه المؤشرات تعكس تحولًا جوهريًا في أنماط الاستهلاك يقوده الشباب، ما يجعل منصات مثل تيك توك في قلب المنافسة، ويعطي جوائز TikTok Ad Awards 2025 أهمية إضافية باعتبارها مرآة للإبداع الإعلاني في سوق سريع النمو

وسوف يتضمن حفل الجوائز تصويت الجمهور المباشر لاختيار الحملة المفضلة لديهم تحت مسمى The People’s Choice، وسيتم كذلك تقديم الجائزة الكبرى (The G.O.A.T) للحملة الأبرز التي جمعت بين الإبداع والفعالية في النتائج. ولكي تكون الحملات مؤهلة، يجب أن تكون قد نُفذت عبر منصة تيك توك خلال الفترة بين 1 أكتوبر 2024 و31 أكتوبر 2025، وتتوزع الجوائز على سبع فئات رئيسية: