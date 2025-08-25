شاهد بالفيديو.. الفنانة شهد أزهري تشعل حفل غنائي بالسعودية بوصلة رقص مثيرة على أنغام “النار ولعت”

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو للفنانة المثيرة للجدل شهد أزهري, حظي صاحبته ردود أفعال ساخرة من المعلقين. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو ظهرت فيه الفنانة شهد أزهري, وهي تغني في حفل خاص بالمملكة العربية السعودية, وفقاً لما ذكر ناشرو الفيديو. المطربة أثارت الجدل بتمايلها في الرقص بطريقة مثيرة على أنغام أغنية “النار ولعت”, التي أشعلت بها الحفل الغنائي الذي حضره عدد من الشباب. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

