والي نهر النيل يهنئ المنتخب الوطني بالتأهل لنصف النهائي في بطولة الامم الافريقية للمحليين (الشان)

هنأ والي نهر النيل الدكتور محمد البدوي عبد الماجد المنتخب الوطني الذي تأهل لنصف النهائي في البطولة الافريقية للمحليين (الشان) بعد تغلبه على منتخب الجزائر.

وقال والي نهر النيل ان انتصارات المنتخب الوطني في البطولات الافريقية هي إمتداد لانتصارات القوات المسلحة في محاور القتال.

واوضح ان مثل هذه الانتصارات للمنتخب الوطني تسعد ملايين السودانيين في الداخل والخارج خاصة وان هذه الانتصارات كانت على منتخبات كبيرة وهذا تأكيد على قوة الإرادة عند الشعب السوداني.

واعرب الوالي عن امله ان يواصل المنتخب الوطني انتصاراته حتى الفوز بكأس البطولة.

سونا