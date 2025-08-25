تكنولوجيا: تحت رعاية غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.. 18 شركة مصرية تشارك في معرض “ITEX IRAQ 2025”

تستعد غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (CIT)، وبالتعاون مع جمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك)، للمشاركة في فعاليات معرض ومؤتمر العراق الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات “ITEX IRAQ 2025” في نسخته الرابعة، والمقرر انعقاده تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء العراقي خلال الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر 2025 على أرض معرض بغداد الدولي، تحت شعار: “حيث يلتقي الابتكار بالفرص”. وتتولى الغرفة تنظيم ورعاية الجناح المصري بالمعرض، بمشاركة 18 شركة مصرية متخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، البرمجيات، أمن المعلومات، الحوسبة السحابية، حلول الاتصالات، التكنولوجيا المالية، المحتوى الرقمي، خدمات التدريب والتعليم، واستشارات التكنولوجيا.

من جانبه قال المهندس خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (CIT)، إن المشاركة تأتي في إطار محور “تنمية الأعمال دوليًا” الذي تتبناه الغرفة لدعم الشركات الأعضاء في فتح أسواق جديدة والترويج لحلولها وخدماتها داخل العراق ومنطقة الخليج. وأشار إلى أن الجناح المصري سيتيح للشركات المشاركة مساحات مخصصة لعقد لقاءات عمل مباشرة مع شركاء محتملين، إلى جانب فرص التشبيك مع وفود رسمية ومؤسسات قطاعية عراقية وإقليمية.

وأضاف إبراهيم أن اختيار المشاركة في “ITEX IRAQ 2025” جاء استجابة لطلب عدد كبير من الشركات المصرية، خاصة في ظل تسارع التحول الرقمي بالسوق العراقي والطلب المتزايد على الحلول التقنية، فضلًا عن النجاحات التي حققتها الشركات المصرية في معارض دولية سابقة من حيث العقود والشراكات.

من جانبه، أوضح أحمد السبكي، عضو مجلس إدارة غرفة CIT، أن “ITEX IRAQ” يعد أحد أبرز المعارض المتخصصة في المنطقة، حيث يقام على ثلاث قاعات رئيسية تضم عروضًا تقنية، ندوات متخصصة، ومساحات للشركات الناشئة. وأكد أن الجناح المصري سيتيح للشركات فرص تواصل مباشر مع مسؤولين حكوميين وجهات قطاعية وخاصة، بالإضافة إلى إدراج الشركات في الكتالوج الإلكتروني الرسمي للمعرض لتعزيز ظهورها وتسويق حلولها.

وأكد المهندس أحمد طه، المدير التنفيذي لجمعية المصدرين المصريين “إكسبولينك”، أن التعاون مع غرفة CIT يأتي في إطار حرص الجمعية على دعم الظهور المصري المشرف بالفعاليات الدولية، موضحًا أن “ITEX IRAQ” يمثل أكبر منصة رقمية شاملة في العراق تجمع بين الحكومات، الشركات، والمبتكرين. وأشار إلى أن المعرض يمثل فرصة استثنائية للشركات المصرية لعرض حلولها أمام قطاعات حيوية عراقية متنوعة، والمساهمة في دعم جهود التحول الرقمي للاقتصاد العراقي.

ويُعد “ITEX IRAQ” بوابة العراق إلى المستقبل الرقمي، حيث يجمع تحت سقفه مؤسسات حكومية، شركات دولية، وجهات استثمارية من أكثر من خمس دول بينها: الصين، مصر، الأردن، الهند، وتركيا، وتتضمن فعالياته: