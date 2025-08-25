تجربة طبية في ملبورن تقلّص أورام الدماغ منخفضة الدرجة بنسبة 90%

أعلن باحثون أستراليون من مستشفى رويال ملبورن، بالتعاون مع المركز الأسترالي لأبحاث سرطان الدماغ، عن تحقيق تطور طبي هو الأول من نوعه منذ عام 2005 في علاج أورام الدماغ منخفضة الدرجة، بعد أن أظهرت التجارب السريرية نتائج واعدة شملت انخفاض حجم الأورام بنسبة وصلت إلى (90) في المئة لدى بعض المرضى.

وأوضح الفريق البحثي أن التجارب أُجريت في مدينة ملبورن على عشر حالات تعاني أورامًا دماغية منخفضة الدرجة، حيث أظهرت المتابعة الطبية تقلصًا كبيرًا في حجم الأورام، الأمر الذي اعتُبر مؤشرًا إيجابيًا على إمكانية اعتماد هذا الأسلوب كخيار علاجي جديد.

من جانبها، أكدت مديرة جراحة الأعصاب في مستشفى رويال ملبورن والمحققة الرئيسية في الدراسة، الدكتورة كيت دروموند، أن النتائج تمثل نقلة نوعية في طرق إجراء التجارب السريرية على هذا النوع من الأورام، لافتة إلى أن المرضى لم يشهدوا منذ نحو عقدين أي خيارات علاجية مبتكرة.

جريدة المدينة